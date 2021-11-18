Mehmet Ali Erbil’i ifşalayan Ece Ronay’dan kendisine milyonluk hediye! Süper lüks aracı olay oldu

Ece Ronay klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu. Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Ronay, şimdi de kendisine aldığı süper lüks hediye ile adından söz ettirdi. 23. yaş gününü kutlayan ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisine lüks bir cip satın aldığını duyurdu.