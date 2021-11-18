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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’i ifşalayan Ece Ronay’dan kendisine milyonluk hediye! Süper lüks aracı olay oldu

Mehmet Ali Erbil’i ifşalayan Ece Ronay’dan kendisine milyonluk hediye! Süper lüks aracı olay oldu

Ece Ronay klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu. Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Ronay, şimdi de kendisine aldığı süper lüks hediye ile adından söz ettirdi. 23. yaş gününü kutlayan ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisine lüks bir cip satın aldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 12:44
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Mehmet Ali Erbil’i ifşalayan Ece Ronay’dan kendisine milyonluk hediye! Süper lüks aracı olay oldu

Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmişti.

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Mehmet Ali Erbil’i ifşalayan Ece Ronay’dan kendisine milyonluk hediye! Süper lüks aracı olay oldu

Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Ronay, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" demişti.

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Mehmet Ali Erbil’i ifşalayan Ece Ronay’dan kendisine milyonluk hediye! Süper lüks aracı olay oldu

Instagram hesabı üzerinden ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa eden şarkıcı, Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.

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Mehmet Ali Erbil’i ifşalayan Ece Ronay’dan kendisine milyonluk hediye! Süper lüks aracı olay oldu

SÜPER LÜKS DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Bir anda çok konuşulan isimlerden olan genç şarkıcı Ece Ronay son olarak kendisine aldığı süper lüks doğum günü hediyesi ile dikkat çekti.

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Mehmet Ali Erbil’i ifşalayan Ece Ronay’dan kendisine milyonluk hediye! Süper lüks aracı olay oldu

Uzun süre magazin gündeminde ilk sıralarda yer alan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, doğum günü için kesenin ağzını açtı.