Hadise ve Reza Zarrab hakkında yeni skandal! Faturası onun adına

Söylemezsem olmaz programında Hadise ve Reza Zarrab ilişkisiyle ilgili skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Geçtiğimiz aylarda Hadise ile Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Gündeş'in sessiz kalması iddiaları güçlendirirken ikilinin evliliği tek celsede sona ermişti. Bircan Bali bugünkü programda Hadise'nin yıllar önce "Amerika'dan aldım" dediği takım elbisenin faturasının Reza Zarrab adına kesildiği öne sürülürken, konuyu O Ses Türkiye jürisinden bir ismin de bildiği iddia edildi.