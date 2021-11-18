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Hadise ve Reza Zarrab hakkında yeni skandal! Faturası onun adına

Söylemezsem olmaz programında Hadise ve Reza Zarrab ilişkisiyle ilgili skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Geçtiğimiz aylarda Hadise ile Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Gündeş'in sessiz kalması iddiaları güçlendirirken ikilinin evliliği tek celsede sona ermişti. Bircan Bali bugünkü programda Hadise'nin yıllar önce "Amerika'dan aldım" dediği takım elbisenin faturasının Reza Zarrab adına kesildiği öne sürülürken, konuyu O Ses Türkiye jürisinden bir ismin de bildiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:11
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Hadise ve Reza Zarrab hakkında yeni skandal! Faturası onun adına

Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla ekrana gelen Söylemezsem Olmaz'da Hadise ve Reza Zarrab ilişkisi hakkında konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Hadise ve Reza Zarrab hakkında yeni skandal! Faturası onun adına

FATURA REZA ZARRAB ADINA MI?

Canlı yayında ekrana gelen iddiaya göre; Hadise'nin üzerindeki marka takımın beğenilmesi üzerine "Amerika'dan aldım" diyen Hadise'nin alışveriş faturasına ulaşan muhabirler, kesilen faturanın Reza Zarrab'a ait olduğu bilgisine ulaşıyor.

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Hadise ve Reza Zarrab hakkında yeni skandal! Faturası onun adına

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ DE BİLİYOR

Muhabirler bu bilgiyi, O Ses Türkiye'nin jürilerinden birine açıklıyor. Hadise'nin jüri arkadaşı, bilgiyi bildiği halde onunla çalışmaya devam ediyor.

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Hadise ve Reza Zarrab hakkında yeni skandal! Faturası onun adına

Reza Zarrab, Hadise olayı bu takım elbiseyle patlıyor. Hadise'nin bu iddiaya ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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Hadise ve Reza Zarrab hakkında yeni skandal! Faturası onun adına

EBRU GÜNDEŞ'LE BOŞANMIŞTI

Hadise'yle O Ses Türkiye programında jürilik yapan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 22 Nisan 2021'de boşanmıştı.