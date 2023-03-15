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Aslı ile Metin Şen'in boşanma protokolünde şok detay! Anlaşmalı olarak ayrılmışlardı...

Sosyetik çift Aslı Şen ve Metin Şen'in 23 yıllık evliliği tek celsede bitti. 2 çocuğu bulunan çift anlaşmalı olarak yollarını ayırma kararı aldı. İkilinin ayrılığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Boşanma protokolündeki detay şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 17:01
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Aslı ile Metin Şen’in boşanma protokolünde şok detay! Anlaşmalı olarak ayrılmışlardı...

Temmuz 2000'de görkemli bir düğünle evlenen Aslı Gümüşel ile Metin Şen 23 yıllık evliliklerini, Beykoz Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık bir duruşmayla bitirdi. İki oğlu olan Aslı Gümüşel ile Metin Şen, sessiz sedasız boşandı.

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Aslı ile Metin Şen’in boşanma protokolünde şok detay! Anlaşmalı olarak ayrılmışlardı...

Dostça yollarını ayırdıklarını söyleyen Metin Şen ve Aslı Gümüşel, evlatları için arkadaşlıklarının devam edeceğini de belirtti.

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Aslı ile Metin Şen’in boşanma protokolünde şok detay! Anlaşmalı olarak ayrılmışlardı...

Metin Şen boşanmanın ardından "Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz boşandık. Nasıl 23 sene bize yakışan şekilde evli kaldıysak yine aynı şekilde boşandık" ifadelerini kullandı.

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Aslı ile Metin Şen’in boşanma protokolünde şok detay! Anlaşmalı olarak ayrılmışlardı...

Biten evliliğin ardından Aslı Şen, sosyal medya hesabından soyadını Aslı Gümüşel olarak değiştirdi. Aslı Gümüşel ile Metin Şen'in boşanma protokolü ortaya çıktı!

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Aslı ile Metin Şen’in boşanma protokolünde şok detay! Anlaşmalı olarak ayrılmışlardı...

Hürriyet'te yer alan habere göre çift, yaptıkları boşanma protokolüne göre birbirinden herhangi bir taşınmaz istemedi. Onun yerine her ikisi de tüm mal varlıklarını oğulları Berke ve Batu'nun üzerine yaptı.