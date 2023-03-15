HaberlerGaleriAslı ile Metin Şen'in boşanma protokolünde şok detay! Anlaşmalı olarak ayrılmışlardı...
Aslı ile Metin Şen'in boşanma protokolünde şok detay! Anlaşmalı olarak ayrılmışlardı...
Sosyetik çift Aslı Şen ve Metin Şen'in 23 yıllık evliliği tek celsede bitti. 2 çocuğu bulunan çift anlaşmalı olarak yollarını ayırma kararı aldı. İkilinin ayrılığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Boşanma protokolündeki detay şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:51Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 17:01