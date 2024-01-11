11 Ocak 2024, Perşembe
Osman Bey hür beyliğini ilan etti! Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi
Kuruluş Osman, 143. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,10 reyting ve %19,68 izlenme payı, AB kategorisinde %6,27 reyting ve %16,49 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,80 reyting ve %17,96 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu. Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 143. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.
Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 12:16
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