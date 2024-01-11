Osman Bey hür beyliğini ilan etti! Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Osman Bey, Prenses Maria hakkında detayları ve kervanının gideceği gizli güzergahı öğrenmesi için Konur Bey ve Bayındır Bey'i Konstantiniyye'ye gönderdi. Osman Bey, beylerden aldığı istihbaratlar doğrultusunda, iki devletin güçlerini birleştirmesine ve siyasi bir ittifak kurulmasına engel olmak için Prenses Maria'yı Konstantiniyye'den Tebriz'e giderken kaçırarak iki devlet arasındaki siyasi oyunu bozmaya kararlı bir şekilde adım attı. Osman Bey, Prenses'e yaptığı çağrıda, "Sizin üzerinizden siyasi bir oyun kurarlar. Bu bizim aleyhimizedir. O yüzden, bir müddet bizim misafirimiz olacaksınız." sözleriyle, Prenses Maria'nın Söğüt topraklarında bir süre misafir olarak kalmasını talep etti.