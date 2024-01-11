Serenay Sarıkaya’dan flaş Mert Demir hamlesi! Resmen aşkını ilan etti

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde katıldığı törende Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısında vokal yaptığını doğrulayan Sarıkaya, aşk sorularına ise "Durun bakalım" yanıtını vermişti. Serenay Sarıkaya'dan flaş Mert Demir hamlesi geldi.