11 Ocak 2024, Perşembe
Serenay Sarıkaya’dan flaş Mert Demir hamlesi! Resmen aşkını ilan etti
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde katıldığı törende Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısında vokal yaptığını doğrulayan Sarıkaya, aşk sorularına ise "Durun bakalım" yanıtını vermişti. Serenay Sarıkaya'dan flaş Mert Demir hamlesi geldi.
Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 12:05
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