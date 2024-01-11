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Serenay Sarıkaya’dan flaş Mert Demir hamlesi! Resmen aşkını ilan etti

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde katıldığı törende Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısında vokal yaptığını doğrulayan Sarıkaya, aşk sorularına ise "Durun bakalım" yanıtını vermişti. Serenay Sarıkaya'dan flaş Mert Demir hamlesi geldi.

Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 12:05
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Serenay Sarıkaya’dan flaş Mert Demir hamlesi! Resmen aşkını ilan etti

Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Sarıkaya'nın 'Ateşe Düştüm'de Demir'e vokal yaptığı da ortaya çıkmıştı.

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Serenay Sarıkaya’dan flaş Mert Demir hamlesi! Resmen aşkını ilan etti

Sarıkaya'nın, Mert Demir'in Eylül ayındaki konserinde çekilmiş bu görüntüsü bir anda sosyal medyaya düşünce dedikodu kazanı iyice alevlenmişti.

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Serenay Sarıkaya’dan flaş Mert Demir hamlesi! Resmen aşkını ilan etti

Sarıkaya, son olarak katıldığı bir törende hem aşk hem vokal iddialarına yanıt vermişti.

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Serenay Sarıkaya’dan flaş Mert Demir hamlesi! Resmen aşkını ilan etti

Ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya "Şarkıda vokal yapan benim evet" sözleriyle doğrulamıştı.

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Serenay Sarıkaya’dan flaş Mert Demir hamlesi! Resmen aşkını ilan etti

"Aşk iddialarına ne cevap verirsiniz?" sorusunun yanıtı ise "Durun bakalım" olmuştu.