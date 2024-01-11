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Hakan Sabancı’nın yanında gerginlik yaşayan Hande Erçel isyan etti! "Artık çok yoruldum neden hep ben?"

Bir yıldır birliktelik yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, yeni yılı Bali'de karşıladı. Romantik tatillerinden bol bol paylaşımda bulunan ikili, ülkeye dönüşte havalimanında kameralara yakalanmıştı. Gergin halleriyle dikkat çeken Erçel, muhabirlerin sorularına sinirle tepki göstermişti. Güzel oyuncu o görüntüden günler sonra isyan etti.

Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 12:59
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Hakan Sabancı’nın yanında gerginlik yaşayan Hande Erçel isyan etti! Artık çok yoruldum neden hep ben?

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 2024 yazında nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

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Hakan Sabancı’nın yanında gerginlik yaşayan Hande Erçel isyan etti! Artık çok yoruldum neden hep ben?

Çift, düğün yeri ve oturacakları ev için arayışa başladığı gelen iddialar arasındaydı.

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Hakan Sabancı’nın yanında gerginlik yaşayan Hande Erçel isyan etti! Artık çok yoruldum neden hep ben?

Ünlü çift 2024'ü Bali'de karşılamıştı. Romantik tatillerinden bol bol paylaşım yapan gözde çift, ülkeye dönüşte sabah saatlerinde havalimanında görüntülenmişti.

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Hakan Sabancı’nın yanında gerginlik yaşayan Hande Erçel isyan etti! Artık çok yoruldum neden hep ben?

Erçel'in gergin anları kameralara yansımıştı.

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Hakan Sabancı’nın yanında gerginlik yaşayan Hande Erçel isyan etti! Artık çok yoruldum neden hep ben?

Erçel dizisinin erken final yapması sorulunca "Onu burada sormayacağız o zaman burada istemiyoruz diye daha önce konuştuk. Burada istemediğimizi biliyorsun" diyerek kızmıştı.