Hakan Sabancı’nın yanında gerginlik yaşayan Hande Erçel isyan etti! "Artık çok yoruldum neden hep ben?"

Bir yıldır birliktelik yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, yeni yılı Bali'de karşıladı. Romantik tatillerinden bol bol paylaşımda bulunan ikili, ülkeye dönüşte havalimanında kameralara yakalanmıştı. Gergin halleriyle dikkat çeken Erçel, muhabirlerin sorularına sinirle tepki göstermişti. Güzel oyuncu o görüntüden günler sonra isyan etti.

Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 12:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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