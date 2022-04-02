Esra Bilgiç’in eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyleyıldızı parlayan Esra Bilgiç, yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Ekranın en sevilen isimlerinden olan Bilgiç, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Hayranları tarafından her hareketi mercek altına alınan Bilgiç'in eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı...