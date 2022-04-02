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Esra Bilgiç’in eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyleyıldızı parlayan Esra Bilgiç, yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Ekranın en sevilen isimlerinden olan Bilgiç, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Hayranları tarafından her hareketi mercek altına alınan Bilgiç'in eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı...

Giriş Tarihi: 02.04.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 13:36
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Esra Bilgiç’in eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Ekranın en sevilen oyuncularından olan Esra Bilgiç, yurt içi kadar yurt dışında da adını geniş kitlelere duyurdu.

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Esra Bilgiç’in eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Özellikle Ortadoğu'da geniş bir hayran kitlesi bulunan Bilgiç, özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Esra Bilgiç’in eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Esra Bilgiç'in eski eşini görenler gözlerine inanamadı. Bakın güzel oyuncunun eski eşi kim çıktı...

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Esra Bilgiç’in eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

ÖZCAN DENİZ'İN ESKİ EŞİ HANDAN DENİZ

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Esra Bilgiç’in eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...