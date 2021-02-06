Hercai’de Reyyan’dan şaşırtan hamle! Miran’dan neyi saklıyor?

Hercai'nin merakla beklenen 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde, Azize'yi yaşatmak zorunda kalan Füsun en sonunda her şeyi altüst edecek bir intikam alacaktır. Miran'dan daha fazla sır saklamamaya karar veren Reyyan ise bununla ilgili bir atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır. İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...