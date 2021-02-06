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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de Reyyan’dan şaşırtan hamle! Miran’dan neyi saklıyor? Hercai’de Reyyan’dan şaşırtan hamle! Miran’dan neyi saklıyor?
Hercai'nin merakla beklenen 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde, Azize'yi yaşatmak zorunda kalan Füsun en sonunda her şeyi altüst edecek bir intikam alacaktır. Miran'dan daha fazla sır saklamamaya karar veren Reyyan ise bununla ilgili bir atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır. İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 10:26
Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte bir yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi altüst edecek bir intikam alacaktır.
Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur.
Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.
Hercai 58. Bölümüyle Pazar akşamı 20:00'da atv ekranlarında.