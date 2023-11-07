07 Kasım 2023, Salı
Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi! Annesi ve çocuklarıyla pozuna beğeni yağdı
Emre Altuğ ile evliliğini 2015 yılında sonlandıran Çağla Şıkel, 8 yıl sonra Nail Gönenli ile mutluluğu yakalamıştı. Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çiftten sürpriz kare geldi. Ailesiyle bir araya gelerek annesinin doğum gününü kutladığı anları paylaşan Şıkel'in gönderisinde, sevgilisinin de yer alması dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 07.11.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 09:34
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