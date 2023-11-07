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Haberler Galeri Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi! Annesi ve çocuklarıyla pozuna beğeni yağdı

Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi! Annesi ve çocuklarıyla pozuna beğeni yağdı

Emre Altuğ ile evliliğini 2015 yılında sonlandıran Çağla Şıkel, 8 yıl sonra Nail Gönenli ile mutluluğu yakalamıştı. Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çiftten sürpriz kare geldi. Ailesiyle bir araya gelerek annesinin doğum gününü kutladığı anları paylaşan Şıkel'in gönderisinde, sevgilisinin de yer alması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 07.11.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 09:34
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Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi! Annesi ve çocuklarıyla pozuna beğeni yağdı

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

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Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi! Annesi ve çocuklarıyla pozuna beğeni yağdı

Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile hakkında çıkan 'evlilik' haberlerine şöyle karşılık vermişti:

Çocuğu olmayan düşünsün. Çocuk yapmamış olan insanlar kesinlikle evlenmeli, aile kurmalı. Hayatımda onun ötesine geçebilen bir duygu yaşarsam söylerim ama bu zamana kadar yaşamadım. Gündemimde çocuklarım olduğu için aklımda hayalimde böyle bir şey yok.

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Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi! Annesi ve çocuklarıyla pozuna beğeni yağdı

"İYİ Kİ BİZİM ANNEMİZSİN"

44 yaşındaki Çağla Şıkel, son olarak annesi Asuman Şıkel'in doğum gününü kutladı. 4.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından annesinin doğum günü partisinde çekilen kareleri yayınlayan ünlü isim; gönderisine şu mesajı yazdı:

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Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi! Annesi ve çocuklarıyla pozuna beğeni yağdı

Bizim en kıymetlimiz, Ana Kraliçe'miz... Sen ne güzel doğdun yeniden hayatımıza. Çok güzelsin sen annem ve iyi ki bizim annemizsin. Varlığına binlerce kez şükürler olsun. Hep böyle sağlıkla, neşe ile...

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Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi! Annesi ve çocuklarıyla pozuna beğeni yağdı

"ÜÇÜNCÜ FOTOĞRAFTAKİ AYRINTIYI ÇOK BEĞENDİM"

Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Uzay ve Kuzey'in ve ailesinin diğer üyelerinin de yer aldığı bir fotoğrafta, Şıkel'in bir süredir aşk yaşadığı Nail Gönenli'nin de olması dikkat çekti.