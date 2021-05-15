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Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...

Son dönemde tarihi dizileri izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Kuruluş Osman dizisi ile reyting rekorlarını alt üst eden Atv, yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihini açıkladı. Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin', 21 Mayıs Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Hikayesi ile hayran bırakacak dizinin oyuncu kadrosuda dikkatleri üzerine çekiyor. Fragmanı heyecan yaratan dizi hakkında detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 15.05.2021 00:35
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Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...

Ortalığı kasıp kavurmuştu. Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak. Reytingler alt üst edecek. Kuruluş Osman dizisinin ardından heyecan uyandıran bir dizi daha Atv ekranlarında gelmeye hazırlanıyor. Tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken dizinin oyuncu kadrosuda bir o kadar heyecan uyandırıyor. Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin', 21 Mayıs Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Heyecan uyandıran dizi hakkındaki tüm gelişmeleri haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin; Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek.

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Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...

Dizide, Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'a yıldız oyuncu Emre Kıvılcım hayat veriyor.

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Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...

YILDIZ OYUNCULAR 'BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN'DE

Dizide Kutlu Bike rolünü, Özbekistan'ın en ünlü oyuncularından, Rusya'da da tanınan sinema ve dizi oyuncusu Yulduz Radjabova canlandıracak. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'de Cengiz Han'ı oynayan usta Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov ise performansıyla çok konuşulacak.

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Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...

Usta oyuncu Zakkrov, Özbekistan ve Rusya dizi ve filmlerde rol almış, jenerasyonunun en önemli aktörlerinden biri. Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye'den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.