Ortalığı kasıp kavurmuştu. Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak. Reytingler alt üst edecek. Kuruluş Osman dizisinin ardından heyecan uyandıran bir dizi daha Atv ekranlarında gelmeye hazırlanıyor. Tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken dizinin oyuncu kadrosuda bir o kadar heyecan uyandırıyor. Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin', 21 Mayıs Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Heyecan uyandıran dizi hakkındaki tüm gelişmeleri haberimizde derledik.