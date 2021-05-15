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Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...
Son dönemde tarihi dizileri izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Kuruluş Osman dizisi ile reyting rekorlarını alt üst eden Atv, yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihini açıkladı. Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin', 21 Mayıs Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Hikayesi ile hayran bırakacak dizinin oyuncu kadrosuda dikkatleri üzerine çekiyor. Fragmanı heyecan yaratan dizi hakkında detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 15.05.2021 00:35
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