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Haberler Galeri Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı dizinin bugün neden yayın akışında yer almadığı merak ediliyor. Yıllardır Cuma akşamları izleyicilerin karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 19:33
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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Arka Sokaklar'ın neden yayın akışında yer almadığı merak ediliyor. 14 Mayıs Kanal D yayın akışında yer almayan dizinin yeni bölümünün hangi gün yayınlanacağı sorgulanmaya başladı. İşte, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Arka Sokaklar Kanal D'nin 14 Mayıs Cuma tv yayın akışında görülmüyor. Dizinin yerine Şarkılar Bizi Söyler adlı programın tekrarı yayınlanacak.

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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Arka Sokaklar yeni bölümün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...

14 MAYIS KANAL D TV YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Sadakatsiz

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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

7 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 589. Bölümde Mesut, Savcı Faruk tarafından doğuya özel görevle gönderiliyor!

Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek üzere Mesut, arazi görevine gönderilmiştir. Selin, Mesut'un bu ani gidişi nedeniyle oldukça endişelidir. Faruk ise, Giray Pamiroğlu cinayetinin aydınlanmasına ilişkin Selin'e birkaç soru sorar.