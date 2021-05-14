Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı dizinin bugün neden yayın akışında yer almadığı merak ediliyor. Yıllardır Cuma akşamları izleyicilerin karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...