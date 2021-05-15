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Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son yılların en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Peaky Blinders'ın yeni sezonu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İngiliz yapımı dizinin 6. sezonda final yapacağı iddia edilmişti. Dizinin yapımcısı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 01:08Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 01:08