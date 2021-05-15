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Haberler Galeri Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son yılların en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Peaky Blinders'ın yeni sezonu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İngiliz yapımı dizinin 6. sezonda final yapacağı iddia edilmişti. Dizinin yapımcısı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 01:08 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 01:08
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Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı dizinin hayranları tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi Peaky Blinders 6. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin hayranları final iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını da merak ediyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi.

Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Kara Salı

Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.

2. Kara Kediler

Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.

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Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

3. Strateji

Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.

4. Döngü

Tommy ateşkes ilan ederek Jimmy McCavern ile buluşur. Ortaya kârlı bir iş fırsatı çıkar. Aberama'dan intikamını erteleyip aşka öncelik vermesi istenir.

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Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

5. Şok

Tommy'nin faşistlerle ilgili verdiği bilgileri üstlerine ileten Ben Younger beklenmedik sonuçlarla karşılaşır. Tommy, akıl hastanesindeki birini ziyaret eder.

6. Bay Jones

Michael aile toplantısında cüretkâr bir teklifte bulunur. Köstebeğin kimliği tespit edilir. Tommy eski bir düşmanından Mosley'yi saf dışı etme planı için yardım ister.