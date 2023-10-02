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Kardeşlerim’in kadrosuna bomba transfer! Şeyma Korkmaz eşiyle aynı dizide buluştu
Her cumartesi milyonları ekran başına kilitleyen Kardeşlerim'in kadrosuna bir isim daha katıldı. Emre Karayel ve Ayşe Kökçü'nün ardından Şeyma Korkmaz da diziye transfer oldu. Diziye bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Korkmaz'ın 4 yıllık eşiyle aynı dizide buluştuğunu gören şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 02.10.2023 11:55Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 11:56