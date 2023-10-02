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Kardeşlerim’in kadrosuna bomba transfer! Şeyma Korkmaz eşiyle aynı dizide buluştu

Her cumartesi milyonları ekran başına kilitleyen Kardeşlerim'in kadrosuna bir isim daha katıldı. Emre Karayel ve Ayşe Kökçü'nün ardından Şeyma Korkmaz da diziye transfer oldu. Diziye bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Korkmaz'ın 4 yıllık eşiyle aynı dizide buluştuğunu gören şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 02.10.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 11:56
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Kardeşlerim’in kadrosuna bomba transfer! Şeyma Korkmaz eşiyle aynı dizide buluştu

Hem yayınlanan bölümleri hem de 99. Bölüm tanıtımı ile en çok izlenen videolar listesine giren Kardeşlerim'e bomba bir transfer daha gerçekleşti.

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Kardeşlerim’in kadrosuna bomba transfer! Şeyma Korkmaz eşiyle aynı dizide buluştu

Emre Karayel ve Ayşe Kökçü'nün ardından Şeyma Korkmaz da dizinin kadrosuna katıldı.

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Kardeşlerim’in kadrosuna bomba transfer! Şeyma Korkmaz eşiyle aynı dizide buluştu

Süsen'in annesi olarak Kardeşlerim izleyicisinin karşısına çıkacak olan Korkmaz, bu kadar büyük ve sevilen bir ailenin içinde yer almaktan dolayı çok sevinçli olduğunu belirtti.

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Kardeşlerim’in kadrosuna bomba transfer! Şeyma Korkmaz eşiyle aynı dizide buluştu

4 yıllık eşi ile aynı dizide buluşan Korkmaz'ın kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Şeyma Korkmaz'ın oyuncu eşi...

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Kardeşlerim’in kadrosuna bomba transfer! Şeyma Korkmaz eşiyle aynı dizide buluştu

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