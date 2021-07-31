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Orman yangınları sonrası seferberlik başladı! Ünlüler doğa için tek yürek...

Toplam 98 noktada peş peşe başlayan yangınlar ciğerimizi yakarken Türkiye tek yürek oldu. Yanan ağaçların yerine yeni fidanlar dikilmesi için seferberlik başlatıldı. Ünlü isimlerden de başlatılan kampanyalara destek geldi. Günlerdir orman yangınlarına, telef olan hayvanlara ve can kayıplarına karşı üzüntülerini dile getiren ünlüler, birbirlerini etiketledikleri paylaşımlarla fidan bağışlamaya başladı.

Giriş Tarihi: 31.07.2021 15:09
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Orman yangınları sonrası seferberlik başladı! Ünlüler doğa için tek yürek...

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. 3 günde Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına karşı devlet-millet seferberliğiyle özverili mücadele sürüyor. Ünlü isimler de ülkenin yanan dört bir yanı karşısında üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte ünlülerin o paylaşımları...

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Orman yangınları sonrası seferberlik başladı! Ünlüler doğa için tek yürek...

CÜNEYT ARKIN
Ülkemizin dört bir yanından maalesef yangın haberleri geliyor. Yangınların söndürülmesi için çaba gösteren tüm ekiplerin ve bölge halkının Allah yardımcısı olsun. Tek temennimiz, yangınların daha fazla hiçbir canlıya zarar vermeden en kısa sürede kontrol altına alınmasıdır.

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Orman yangınları sonrası seferberlik başladı! Ünlüler doğa için tek yürek...

HÜLYA KOÇYİĞİT
Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, minik dostlarımıza da yardım elinin uzatılmasını diliyorum.

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Orman yangınları sonrası seferberlik başladı! Ünlüler doğa için tek yürek...

AJDA PEKKAN
Çok üzgünüm Manavgat.

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Orman yangınları sonrası seferberlik başladı! Ünlüler doğa için tek yürek...

SEDA SAYAN
Antalya, Kayseri, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla, Kütahya yanıyor. Allah kahretsin yakanları.