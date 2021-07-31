Orman yangınları sonrası seferberlik başladı! Ünlüler doğa için tek yürek...

CÜNEYT ARKIN

Ülkemizin dört bir yanından maalesef yangın haberleri geliyor. Yangınların söndürülmesi için çaba gösteren tüm ekiplerin ve bölge halkının Allah yardımcısı olsun. Tek temennimiz, yangınların daha fazla hiçbir canlıya zarar vermeden en kısa sürede kontrol altına alınmasıdır.

