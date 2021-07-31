31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Orman yangınları sonrası seferberlik başladı! Ünlüler doğa için tek yürek...
Toplam 98 noktada peş peşe başlayan yangınlar ciğerimizi yakarken Türkiye tek yürek oldu. Yanan ağaçların yerine yeni fidanlar dikilmesi için seferberlik başlatıldı. Ünlü isimlerden de başlatılan kampanyalara destek geldi. Günlerdir orman yangınlarına, telef olan hayvanlara ve can kayıplarına karşı üzüntülerini dile getiren ünlüler, birbirlerini etiketledikleri paylaşımlarla fidan bağışlamaya başladı.
Giriş Tarihi: 31.07.2021 15:09
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