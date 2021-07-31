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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Babası zengin diye evlendim

Usta komedyen Mehmet Ali Erbil, Gökhan Çınar'ın 'Paylaş Benimle' programında yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam etti. Çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları anlatan Erbil, eski eşleriyle ilgili itiraflarıyla şaşırttı. İlk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile evlilik sürecini anlatan komedyen, "Babası çok zengin diye evlendim" itirafıyla şoke etti.

Giriş Tarihi: 31.07.2021 15:38
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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Babası zengin diye evlendim

Evinde geçirdiği kaza sonrası zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, 'Paylaş Benimle' programında yaptığı açıklamalarla şoke etti. Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlayan sanatçının, eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Nergis Kumbasar'la ilgili itirafları dikkat çekti.

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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Babası zengin diye evlendim

"ZENGİN DİYE EVLENDİM"

1980'de Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile nikah masasına oturan şovmen, o yılları şu sözlerle anlattı:

"Muhsine ile çok zengin bir babanın kızı diye evlendim. Kendi kendime 'tamam, turnayı vurdun' dedim. O zamanlar devlet tiyatrosundaydım. Çok az maaş alıyordum, tek başıma ev tutamıyordum. Nişanlandık, beni iç güveysi aldılar, beni evlatları gibi sevdiler...

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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Babası zengin diye evlendim

"BENİ EVLATLARI GİBİ SEVDİLER"

"Çok aşık oldum, çok büyük aşk yaşadık. Onun aşık olup olmadığını bilmiyorum. Bana çok çektiriyordu, çok kıskançtı. Ondan sonra her şey tersine döndü. O beni birdenbire çok sevmeye, aşık olmaya başladı ve evlendik. Allah'tan evlendik ki ilk kızımız Sezin doğdu..."

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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Babası zengin diye evlendim

"Muhsine ilk eşim, hayatımın her döneminde, her evliliğimde yanımda oldu. Ben kimseye güvenmem, hayatımda ona güvendiğim kadar. Mesela bankaya para yatırırım. Bankada kaç para vardır bir tek Muhsine bilir..."

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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Babası zengin diye evlendim

"Kaç para kira alırım kimse bilmez, sadece Muhsine bilir. Gerçek aşk gerçek sevgi bu bence. Bizimki 36 senedir aynı şekilde devam ediyor. Birbirimizi hiç kırmadık. Evliliğimiz benim yaramazlıklarım yüzünden bitti."