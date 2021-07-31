31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Babası zengin diye evlendim
Usta komedyen Mehmet Ali Erbil, Gökhan Çınar'ın 'Paylaş Benimle' programında yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam etti. Çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları anlatan Erbil, eski eşleriyle ilgili itiraflarıyla şaşırttı. İlk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile evlilik sürecini anlatan komedyen, "Babası çok zengin diye evlendim" itirafıyla şoke etti.
Giriş Tarihi: 31.07.2021 15:38
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