Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Babası zengin diye evlendim

"BENİ EVLATLARI GİBİ SEVDİLER"

"Çok aşık oldum, çok büyük aşk yaşadık. Onun aşık olup olmadığını bilmiyorum. Bana çok çektiriyordu, çok kıskançtı. Ondan sonra her şey tersine döndü. O beni birdenbire çok sevmeye, aşık olmaya başladı ve evlendik. Allah'tan evlendik ki ilk kızımız Sezin doğdu..."