Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında yeni kriz! ‘Şaklaban’ dedi ortalık karıştı

ALEYNA'DAN CEVAP GELDİ

Tilki de bunun üzerine "Burda pop dünyasının içi geçmiş heralde. Hayatımın en sürreal ve eğlenceli lansmanını yaptım düğün konseptiyle. Lady Gaga etten kıyafet giyince kimse garipsemiyor. Ben robotla evlenince buradaki herkes şok" cevabı verdi.

