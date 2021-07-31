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Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında yeni kriz! ‘Şaklaban’ dedi ortalık karıştı

Bir dönem aralarından su sızmayan Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında yeni tartışma çıktı. Akalın, "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor." sözleri sonrası birbirine giren ikili, bu kez Tilki'nin yeni klibi sonrası karşı karşıya geldi. Demet Akalın, klibinde robotla evlenen Aleyna Tilki'ye "Şaklaban" göndermesi yaptı. Genç popçudan cevap gecikmedi.

Giriş Tarihi: 31.07.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 13:10
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Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında yeni kriz! ‘Şaklaban’ dedi ortalık karıştı

Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından düğün davetiyesi paylaşmış ve evleneceğini söylemişti. Gerçek çok geçmeden ortaya çıkmıştı.

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Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında yeni kriz! ‘Şaklaban’ dedi ortalık karıştı

ROBOTLA EVLENDİ

Yeni şarkısı için lansman düzenleyen Tilki, bir robotla evlendi. Ünlü sanatçının nikah şahitleri ise Ersay Üner ve Cemalcan Seven oldu.

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Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında yeni kriz! ‘Şaklaban’ dedi ortalık karıştı

Aleyna Tilki'nin bu reklam çalışmasını diline dolayan Demet Akalın'dan 'şaklaban' göndermesi geldi.

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Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında yeni kriz! ‘Şaklaban’ dedi ortalık karıştı

Yeni şarkısı 'Bi Daha Bi Daha'yı paylaşan şarkıcı; "Hiçbir şaklabanlığa gerek kalmadan büyük şarkı yapmak. Sinan Akçıl teşekkürler lordum!" diyerek Akçıl'a teşekkür edermiş gibi yapıp Aleyna Tilki'ye gönderme yaptı.

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Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında yeni kriz! ‘Şaklaban’ dedi ortalık karıştı

ALEYNA'DAN CEVAP GELDİ

Tilki de bunun üzerine "Burda pop dünyasının içi geçmiş heralde. Hayatımın en sürreal ve eğlenceli lansmanını yaptım düğün konseptiyle. Lady Gaga etten kıyafet giyince kimse garipsemiyor. Ben robotla evlenince buradaki herkes şok" cevabı verdi.