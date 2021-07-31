31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında yeni kriz! ‘Şaklaban’ dedi ortalık karıştı
Bir dönem aralarından su sızmayan Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında yeni tartışma çıktı. Akalın, "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor." sözleri sonrası birbirine giren ikili, bu kez Tilki'nin yeni klibi sonrası karşı karşıya geldi. Demet Akalın, klibinde robotla evlenen Aleyna Tilki'ye "Şaklaban" göndermesi yaptı. Genç popçudan cevap gecikmedi.
Giriş Tarihi: 31.07.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 13:10
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