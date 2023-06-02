Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den seçimle ilgili özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

İnsanlıktan nasibini almamış ve hâlâ almamakta direnen bu kesim, umarım seçim sonuçlarından dersler çıkarır. Neticede, toplumsal kodları okumadan, siyaset analizi yapanların hazin sonunu bu seçimde de görmüş olduk. Şişirilmiş anketlerle ya da toplumsal gerçeklik algısını kaybetmiş uzmanların yorumlarıyla hareket edenlerin mağlubiyetini de göstermiş oldu bu seçim sonuçları.

Halka dokunmadan, sahaya inmeden, onlarla yürekten temas kurmadan siyasette başarı sağlanamayacağını da gösterdi... Halkı aşağılayarak, onlara 'makarnacı, bidon kafalı', 'cahil' gibi tanımlamalarla bir yere varılmayacağını artık anlamışlardır umarım.