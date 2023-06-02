02 Haziran 2023, Cuma
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den seçimle ilgili özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir başarıya imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim süreci boyunca cesurca Başkan Erdoğan'ı destekleyen Sevim Emre, Sabah yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. "Büyük zaferi rüyamda gördüm" diyen Emre, "Cumhurbaşkanımız çok büyük bir lider, ona sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 09:12
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