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Haberler Galeri Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den seçimle ilgili özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den seçimle ilgili özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir başarıya imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim süreci boyunca cesurca Başkan Erdoğan'ı destekleyen Sevim Emre, Sabah yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. "Büyük zaferi rüyamda gördüm" diyen Emre, "Cumhurbaşkanımız çok büyük bir lider, ona sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 09:12
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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den seçimle ilgili özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Türkiye bir kez daha tercihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Çok önemli bir başarıya imza atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Erdoğan'a seçim süreci boyunca cesurca destek veren Sevim Emre, Sabah yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. İşte o yazı;

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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den seçimle ilgili özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

Türk siyasal hayatımıza damga vuracak önemde bir seçimi daha geride bıraktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir başarıya imza atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonuçları karşısında belli kesimler yine bilindik, suçlayıcı, aşağılayıcı bir dille etraflarına zehir saçtılar desek yeridir. 14 Mayıs'taki seçimlerde depremzedelere ağır hakaretler yağdıran bu kendini bilmezler, bu sefer işi çok abarttılar...

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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den seçimle ilgili özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

İnsanlıktan nasibini almamış ve hâlâ almamakta direnen bu kesim, umarım seçim sonuçlarından dersler çıkarır. Neticede, toplumsal kodları okumadan, siyaset analizi yapanların hazin sonunu bu seçimde de görmüş olduk. Şişirilmiş anketlerle ya da toplumsal gerçeklik algısını kaybetmiş uzmanların yorumlarıyla hareket edenlerin mağlubiyetini de göstermiş oldu bu seçim sonuçları.

Halka dokunmadan, sahaya inmeden, onlarla yürekten temas kurmadan siyasette başarı sağlanamayacağını da gösterdi... Halkı aşağılayarak, onlara 'makarnacı, bidon kafalı', 'cahil' gibi tanımlamalarla bir yere varılmayacağını artık anlamışlardır umarım.

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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den seçimle ilgili özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

'SEÇİM SONUÇLARINI RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM'

Seçim sürecinde cesurca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medya hesaplarından destekleyen isimlerden biri Sevim Emre'ydi. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra da sanat camiasından Cumhurbaşkanımızı ilk tebrik eden isimlerden biri o oldu. Ben de Sevim Emre'yi gündemi konuşmak için aradım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Emre, sözlerine şöyle devam etti:

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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den seçimle ilgili özel açıklama: Büyük zaferi rüyamda gördüm

"Cumhurbaşkanımız çok büyük bir lider, ona sahip çıkmalıyız. Seçim sürecinde de kendisini canı gönülden destekledim. Sosyal medyamda da paylaşımlar yaptım. Cumhurbaşkanımızı destekleyen paylaşımlarım sonrası bazı kesimlerden o kadar çok hakarete maruz kaldım ki anlatamam. Çok terbiyesiz, ahlaksız ithamlarla karşılaştım. Hepsini avukatım aracılığıyla dava ediyorum.