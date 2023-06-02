Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinden kötü haber geldi! 2015 yılında dünyaevine giren ve sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Düvenci ve Şakrak, bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. İkili çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti. Ancak krizi atlatamayan çift boşanma kararı aldı. İşte detaylar...