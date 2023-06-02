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Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinden kötü haber geldi! 2015 yılında dünyaevine giren ve sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Düvenci ve Şakrak, bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. İkili çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti. Ancak krizi atlatamayan çift boşanma kararı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 10:01
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Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor

Sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak boşanmaya karar verdi.

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Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor

8 yıl önce nikah masasına oturan çiftin arasının kötü olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak ikili çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti.

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Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor

Hürriyet'in göre çiftin evliliği üzerindeki kara bulutlar dağılamamış!

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Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor

Okan Ali isminde bir oğlu olan çiftin terapiye rağmen yollarını ayırmaya karar verdikleri ortaya çıktı.

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Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor

2015'ten beri evli olan çiftin oturup konuşarak, ayrılmak için beraber karar aldığı iddia ediliyor.