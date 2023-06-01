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Haberler Galeri Hande Erçel milyonluk evini paylaştı! Fotoğraflar büyük beğeni topladı

Hande Erçel milyonluk evini paylaştı! Fotoğraflar büyük beğeni topladı

Hande Erçel milyonluk evini paylaştı, fotoğraflara beğeni yağdı! Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hande Erçel, 2 yıl önce 10 milyon liraya ev satın almıştı. Güzel oyuncu iç dekorasyonunu sık sık değiştirdiği evinden kare kare fotoğraflar paylaşınca büyük beğeni aldı. İşte Hande Erçel'in evi...

Giriş Tarihi: 01.06.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 16:50
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Hande Erçel milyonluk evini paylaştı! Fotoğraflar büyük beğeni topladı

Hande Erçel her yeri cam olan evini yaklaşık 2 yıl önce 10 milyon lira ödeyerek satın almıştı. Evi için hiçbir masraftan kaçınmayan Erçel, iç dekorasyonu da sık sık yenilemeye devam ediyor.

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Hande Erçel milyonluk evini paylaştı! Fotoğraflar büyük beğeni topladı

Erçel, sol olarak evinin tüm dekorasyonunu ise yakın arkadaşı mimar Mihre Mutlu'ya emanet etti.

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Hande Erçel milyonluk evini paylaştı! Fotoğraflar büyük beğeni topladı

Geçtiğimiz gün milyonluk evinden evinden kare kare fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu, takipçilerini evinde adeta küçük bir gezintiye çıkardı.

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Hande Erçel milyonluk evini paylaştı! Fotoğraflar büyük beğeni topladı

Güzel oyuncu, Mihre Mutlu'yu da etiketleyerek paylaşımına şu notu düştü: "İnsanın mimar arkadaşı olmasın, sürekli evimi güzelleştirmesini bekliyorum."

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Hande Erçel milyonluk evini paylaştı! Fotoğraflar büyük beğeni topladı

İşte Hande Erçel'in evi...