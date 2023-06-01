01 Haziran 2023, Perşembe
Hande Erçel milyonluk evini paylaştı! Fotoğraflar büyük beğeni topladı
Hande Erçel milyonluk evini paylaştı, fotoğraflara beğeni yağdı! Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hande Erçel, 2 yıl önce 10 milyon liraya ev satın almıştı. Güzel oyuncu iç dekorasyonunu sık sık değiştirdiği evinden kare kare fotoğraflar paylaşınca büyük beğeni aldı. İşte Hande Erçel'in evi...
Giriş Tarihi: 01.06.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 16:50
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