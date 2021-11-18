18 Kasım 2021, Perşembe
Orhan Gencebay'dan kötü haber! Sevim Emre COVID-19'a yakalandıklarını doğruladı
Usta sanetçı Orhan Gencebay'ın geçtiğimiz ay koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre sosyal medyadan yaptığı açıklama ile iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı. Olayla ilgili Sevim Emre'den usta sanatçının hayranlarını üzecek yeni bir açıklama geldi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Giriş Tarihi: 18.11.2021 01:57 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 02:10
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