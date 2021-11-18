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Haberler Galeri Orhan Gencebay'dan kötü haber! Sevim Emre COVID-19'a yakalandıklarını doğruladı

Orhan Gencebay'dan kötü haber! Sevim Emre COVID-19'a yakalandıklarını doğruladı

Usta sanetçı Orhan Gencebay'ın geçtiğimiz ay koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre sosyal medyadan yaptığı açıklama ile iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı. Olayla ilgili Sevim Emre'den usta sanatçının hayranlarını üzecek yeni bir açıklama geldi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2021 01:57 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 02:10
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Orhan Gencebay’dan kötü haber! Sevim Emre COVID-19’a yakalandıklarını doğruladı

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanlayan eşi Sevim Emre, yeni bir paylaşımda bulunarak iddiaları doğruladı.

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Orhan Gencebay’dan kötü haber! Sevim Emre COVID-19’a yakalandıklarını doğruladı

Usta sanatçının virüsü bir etkinlikte aldığını ancak çok hafif şekilde atlattıklarını ifade eden Emre, "Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı" dedi.

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Orhan Gencebay’dan kötü haber! Sevim Emre COVID-19’a yakalandıklarını doğruladı

Orhan Gencebay yaşı ve sağlık durumu nedeniyle öncelikli grupta yer aldığı için geçtiğimiz Şubat ayında koronavirüs aşısını olmuştu.

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Orhan Gencebay’dan kötü haber! Sevim Emre COVID-19’a yakalandıklarını doğruladı

"KORONAYA YAKALANDIK: KABUS

Ancak Sevim Emre, bugün yaptığı açıklamada ise koronavirüs iddialarını doğruladı.

Emre, "Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba'nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı. Orhan Baba'nız katıldığı bir etkinlikte bu virüsü almış. Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Orhan Baba'nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık.

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Orhan Gencebay’dan kötü haber! Sevim Emre COVID-19’a yakalandıklarını doğruladı

Aşılı olmamız ve benim erken hissetmem, Orhan Baba'nızı hemen hastaneye götürmem hastalığın kötü seyrini engelledi. Sağlık Bakanlığımızın ve doktorlarımızın özeni ile sağlığımıza kavuştuk. Rabbime şükürler olsun. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği özene sonsuz teşekkürler. Aşı olun..." ifadelerini kullandı.