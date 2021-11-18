Orhan Gencebay’dan kötü haber! Sevim Emre COVID-19’a yakalandıklarını doğruladı

"KORONAYA YAKALANDIK: KABUS

Ancak Sevim Emre, bugün yaptığı açıklamada ise koronavirüs iddialarını doğruladı.

Emre, "Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba'nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı. Orhan Baba'nız katıldığı bir etkinlikte bu virüsü almış. Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Orhan Baba'nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık.