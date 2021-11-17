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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi herkesi şaşırttı

Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi herkesi şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle gönülleri fetheden Didem Balçın dizinin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansının ardından Kuruluş Osman kadrosuna da katılan Balçın, kısa bir süre önce anne oldu. Yıldız oyuncunun eşi ise herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 16:38
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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi herkesi şaşırttı

Kuruluş Osman dizisi ekranda fırtınalar koparırken dizide Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın en çok konuşulan isimlerden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi herkesi şaşırttı

Kısa süre önce ilk çocuğunu kucağına alan Balçın'ın eşi herkesi şaşırttı.

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi herkesi şaşırttı

İşte Didem Balçın başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi herkesi şaşırttı

SALİH BADEMCİ VE EŞİ IMER ÖZGÜN

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi herkesi şaşırttı

SALİH BADEMCİ VE EŞİ IMER ÖZGÜN