Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi herkesi şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle gönülleri fetheden Didem Balçın dizinin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansının ardından Kuruluş Osman kadrosuna da katılan Balçın, kısa bir süre önce anne oldu. Yıldız oyuncunun eşi ise herkesi şaşırttı.