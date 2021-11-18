18 Kasım 2021, Perşembe
Kerem Bürsin’den şaşırtan Hande Erçel açıklaması! Evlenmeleri bekleniyordu…
Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri oldu. Yeni projeler için çalışmalara başlayan Bürsin, yapımcı Burak Sağyaşar ile bir araya geldi. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, Hande Erçel'le evlilik sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:17
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