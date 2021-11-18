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Kerem Bürsin’den şaşırtan Hande Erçel açıklaması! Evlenmeleri bekleniyordu…

Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri oldu. Yeni projeler için çalışmalara başlayan Bürsin, yapımcı Burak Sağyaşar ile bir araya geldi. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, Hande Erçel'le evlilik sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:17
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Kerem Bürsin’den şaşırtan Hande Erçel açıklaması! Evlenmeleri bekleniyordu…

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in evlenmeleri beklenirken yakışıklı oyuncudan şaşırtan açıklama geldi.

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Kerem Bürsin’den şaşırtan Hande Erçel açıklaması! Evlenmeleri bekleniyordu…

Yeni projeler için senaryo okumalarına devam eden Kerem Bürsin, geçtiğimin gün yapımcı Burak Sağyaşar'la Etiler'de bir araya geldi.

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Kerem Bürsin’den şaşırtan Hande Erçel açıklaması! Evlenmeleri bekleniyordu…

"HENÜZ NETLEŞEN BİR ŞEY YOK"

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını ayaküstü cevaplayan ünlü oyuncu, "Henüz netleşen bir proje yok ama güzel işler üzerine konuşuyoruz" diye konuştu.

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Kerem Bürsin’den şaşırtan Hande Erçel açıklaması! Evlenmeleri bekleniyordu…

"BU KADAR İLGİLİYİ BEKLEMİYORDUM"

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya giden ve burada yoğun bir ilgiyle karşılaşan Bürsin, "Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu." İfadelerini kullandı.

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Kerem Bürsin’den şaşırtan Hande Erçel açıklaması! Evlenmeleri bekleniyordu…

"KENDİ DÜNYAMIZI YAŞIYORUZ"

Gazeteciler ayrıca Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel ile ilgili soru yöneltti. Ünlü oyuncu, "Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz"