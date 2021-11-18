Kerem Bürsin’den şaşırtan Hande Erçel açıklaması! Evlenmeleri bekleniyordu…

"BU KADAR İLGİLİYİ BEKLEMİYORDUM"

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya giden ve burada yoğun bir ilgiyle karşılaşan Bürsin, "Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu." İfadelerini kullandı.

