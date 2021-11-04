06 Kasım 2021, Cumartesi
Organ nakli olan Hakan Taşıyan’dan yeni haber
Organ yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, uygun karaciğer ve böbreğin bulunmasıyla hayata tutundu. Ankara Şehir Hastanesi'nde organ nakli olan şarkıcı, organ bağışı farkındalık etkinliğine katıldı. Usta şarkıcı, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım" dedi.
Giriş Tarihi: 04.11.2021 16:29
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11