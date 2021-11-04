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Haberler Galeri Emre Aşık Yağmur Sarnıç ‘öldürmeye teşebbüs’ davasında karar çıktı! Tetikçi tutmaktan yargılanıyordu...

Emre Aşık Yağmur Sarnıç ‘öldürmeye teşebbüs’ davasında karar çıktı! Tetikçi tutmaktan yargılanıyordu...

Olaylı şekilde boşanan Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki 'öldürmeye teşebbüs' davasında karar çıktı. Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tutmaktan yargılanan Yağmur Sarnıç ile suç ortağı olduğu iddia edilen 2 sanığın "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Giriş Tarihi: 04.11.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 16:16
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Emre Aşık Yağmur Sarnıç ‘öldürmeye teşebbüs’ davasında karar çıktı! Tetikçi tutmaktan yargılanıyordu...

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Baycan Şenürek ile sanıkların avukatları, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlandı.

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Emre Aşık Yağmur Sarnıç ‘öldürmeye teşebbüs’ davasında karar çıktı! Tetikçi tutmaktan yargılanıyordu...

Duruşmaya, müşteki Emre Aşık ile avukatı Funda Sadıkahmet de Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç, duruşmaya katılmadı. Müşteki Emre Aşık, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

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Emre Aşık Yağmur Sarnıç ‘öldürmeye teşebbüs’ davasında karar çıktı! Tetikçi tutmaktan yargılanıyordu...

PARA İSTEYEREK YAĞMALAMAYA KALKTI

Müşteki Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet de sanıklardan Erdi Sungur'u tanımadıklarını, kendisiyle ilgili birçok suç duyurusu olduğunu ve Sungur'un kendilerinden para isteyerek yağmalamaya çalıştığını anlattı.

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Emre Aşık Yağmur Sarnıç ‘öldürmeye teşebbüs’ davasında karar çıktı! Tetikçi tutmaktan yargılanıyordu...

"YARIM BIRAKTIĞIM İŞİ TAMAMLAYACAĞIM"

Sanıklardan Sungur'un kendisine "Bana para vermezseniz, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım" dediğini aktaran avukat Sadıkahmet, "Erdi Sungur, Emre Aşık ve beni öldüreceğini, merminin adaletten daha hızlı olduğunu söyledi ve Emre Aşık'ın mezarını buraya kazacağız diye tarlada görüntü gösterdi. Hepimiz hala ölümle tehdit ediliyoruz. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Birileri ölmeden adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

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Emre Aşık Yağmur Sarnıç ‘öldürmeye teşebbüs’ davasında karar çıktı! Tetikçi tutmaktan yargılanıyordu...

BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Sanık Baycan Şenürek, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini istedi.