06 Kasım 2021, Cumartesi
Emre Aşık Yağmur Sarnıç ‘öldürmeye teşebbüs’ davasında karar çıktı! Tetikçi tutmaktan yargılanıyordu...
Olaylı şekilde boşanan Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki 'öldürmeye teşebbüs' davasında karar çıktı. Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tutmaktan yargılanan Yağmur Sarnıç ile suç ortağı olduğu iddia edilen 2 sanığın "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.
Giriş Tarihi: 04.11.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 16:16
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