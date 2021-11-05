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Haberler Galeri Küçük İbo ve Küçük Onur'un son hali şaşkına çevirdi

Küçük İbo ve Küçük Onur'un son hali şaşkına çevirdi

Ünlü isimlerin gençlik ve şimdiki hali magazin severlerin en çok merak ettiği konular arasına girdi. Sesi ve imajıyla 90 yıllara damga vuran "Küçük Onur" gerçek adıyla Onur Sarıkaya ve "Küçük İbo" gerçek adıyla İbrahim Halil Küçük'ün son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta "Küçük Onur" ve "Küçük İbo" olmak üzere ünlü isimlerin inanılmaz fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 05.11.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 01:40
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Küçük İbo ve Küçük Onur’un son hali şaşkına çevirdi

Magazin dünyasına bir dönem damga vuran "Küçük Onur" gerçek adıyla Onur Sarıkaya ile "Küçük İbo" gerçek adıyla İbrahim Halil Küçük bir kez daha sevenleri tarafından merak konusu oldu. 90'lı yılların sevilen isimleri bakın şimdi ne halde!

İşte başta "Küçük Onur" ve "Küçük İbo" olmak üzere ünlü isimlerin şaşırtan değişimini içeren galerimiz...

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Küçük İbo ve Küçük Onur’un son hali şaşkına çevirdi

DEMET ŞENER

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Küçük İbo ve Küçük Onur’un son hali şaşkına çevirdi
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Küçük İbo ve Küçük Onur’un son hali şaşkına çevirdi

TARKAN

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Küçük İbo ve Küçük Onur’un son hali şaşkına çevirdi