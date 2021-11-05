06 Kasım 2021, Cumartesi
Küçük İbo ve Küçük Onur'un son hali şaşkına çevirdi
Ünlü isimlerin gençlik ve şimdiki hali magazin severlerin en çok merak ettiği konular arasına girdi. Sesi ve imajıyla 90 yıllara damga vuran "Küçük Onur" gerçek adıyla Onur Sarıkaya ve "Küçük İbo" gerçek adıyla İbrahim Halil Küçük'ün son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta "Küçük Onur" ve "Küçük İbo" olmak üzere ünlü isimlerin inanılmaz fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 05.11.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 01:40
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