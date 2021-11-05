Küçük İbo ve Küçük Onur’un son hali şaşkına çevirdi

Magazin dünyasına bir dönem damga vuran "Küçük Onur" gerçek adıyla Onur Sarıkaya ile "Küçük İbo" gerçek adıyla İbrahim Halil Küçük bir kez daha sevenleri tarafından merak konusu oldu. 90'lı yılların sevilen isimleri bakın şimdi ne halde!

İşte başta "Küçük Onur" ve "Küçük İbo" olmak üzere ünlü isimlerin şaşırtan değişimini içeren galerimiz...