Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Onur Saylak üçüncü kez baba olmuştu! Gerçek ortaya çıktı Onur Saylak üçüncü kez baba olmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Tuba Büyüküstün'le 6 yıllık evliliğini 2017 yılında sonlandıran Onur Saylak, menajer Gözde Yılmaz ile aşk yaşamaya başlamıştı. 3 yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde anne baba olma heyecanı yaşamıştı. Müjdeli haberle birlikte çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu olurken, aylar önce evlendikleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.12.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 10:49
Başarılı oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, geçtiğimiz günlerde oğlu Deniz Ali'yi kucağına alarak üçüncü kez baba olmanın heyecanını yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bebek haberi sonrası Onur Saylak ve Gözde Yılmaz'ın evli olmadıkları iddia edilerek, 'Önce bebek, sonra nikâh modasına mı uyacaklar?' diye soruldu.
DÜĞÜN YERİNE NİKAH
Hürriyet'in haberine göre; ünlü çift aylar önce nikah masasına oturdu.
Üç yıldır birlikte olan Saylak ve Yılmaz, evlenme kararı alarak mart ayında nikâh masasına oturmak için plan yapmıştı. Ancak pandeminin patlamasıyla düğün yerine nikâhla yetinen çift, iki şahidin huzurunda evlendi.
Dostlarıyla kutlama kararını pandemi sonrasına bırakan Gözde Yılmaz-Onur Saylak'ın şimdi kutlama yapmak için iki nedeni var.