18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı! Mutlu son bir faciaya dönüştü

Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı! Mutlu son bir faciaya dönüştü

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı. Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak geceye damga vurdu. Çukurova'da defalarca sınavlardan geçen, evlat hasretiyle kavrula kavrula yanan Züleyha ve Yılmaz aşkı beklenen kavuşmaya sahne oldu. Beklenen barış nihayet sağlanırken mutlu son bir kaza ile facia dönüştü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 77. bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 11:19
  • 1
  • 11
Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı! Mutlu son bir faciaya dönüştü

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,84 izlenme oranı ve %26,19 izlenme payı, AB'de %8,59 izlenme oranı ve 18,72 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,55 izlenme oranı ve %23,02 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 77.bölümünde #KavuştumDerken etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından defalarca geçen, evlat hasretiyle kavrula kavrula yanan Züleyha ve Yılmaz aşkı beklenen kavuşmaya sahne oldu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı! Mutlu son bir faciaya dönüştü

MUTLU SON BİR KAZA İLE FACİAYA MI DÖNÜŞTÜ?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm hesapların kapandığı, hikayelerin temiz bir sayfa açtığı bölümde, Yılmaz'ın kazası tüm mutlu anların üzerine siyah bir perde çekti!

Yılmaz ve Züleyha'nın, Adnan ile kurdukları mutlu yuvalarına, Müjgan ve Demir'den boşanmış olarak dönecekleri günün sabahında yaşananlar, geleceğe dair tüm mutlu hayalleri de Yılmaz ve otomobiliyle birlikte bir uçurumdan yuvarladı!

  • 3
  • 11
Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı! Mutlu son bir faciaya dönüştü

ZÜLEYHA VE YILMAZ'IN ALMANYA YOLCULUĞU ADANA'DAN ÇIKAMADAN SONA ERDİ!

Hünkar'ın mevlidinin ardından, Züleyha'nın şerbetlere kattığı uyku ilacı ile adeta tüm Adana derin bir uykuya daldı. İki aşık, kendi çocukları Adnan'ın yanında, annesinden ve babasından bir süreliğine ayırmayı göze aldıkları Kerem Ali ve Leyla ile birlikte Hamburg'a uçacakları Ankara'ya doğru yola çıktılar. Ancak gece uyanıp durumu anlayan Müjgan, Fekeli ve Demir'i haberdar edince, polis arabayı yolda çevirdi!

Karakolda herkes bir araya geldiğinde, kimse ne diyeceğini bilemiyordu. Fekeli'nin müdahalesi ile Müjgan Kerem Ali'yi, Demir kendi kızı Leyla ve kanuni ve duygusal olarak babası olduğu Adnan'ı alıp, eve döndüler. Fekeli, siz isterseniz birlikte kalabilirsiniz dedi ama Züleyha evlatlarından ayrılmak istemedi ve konağa geri döndü.

  • 4
  • 11
Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı! Mutlu son bir faciaya dönüştü

SEVDA, ZÜLEYHA'YI TESELLİ EDERKEN KENDİ EVLAT ACISINI MI ANLATTI?

Demir, iki çocuğunun da artık yanında kalacağını söyleyip, Züleyha'yı kendi odasına yolladı. Yaşadıklarını en başından bu yana Sevda'ya gözyaşları içinde anlatan Züleyha, evlat acısının içini nasıl kavurduğunu bildiğini söyleyen Sevda'yla birlikte ağlamaya devam etti.

  • 5
  • 11
Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı! Mutlu son bir faciaya dönüştü

ÇUKUROVA'DA BEKLENEN BARIŞ NİHAYET GERÇEKLEŞTİ!

Gecenin etkisi geçtikten sonra, önce kızgınlıkların alevi sardı ortalığı, ardından sulh havası esti! Hem oğlunu hem torununu bir gecede kaybettiğini düşünün Fekeli, Yılmaz'a gönül koydu ama önce Fikret onu yumuşattı, sonra kendisine yazılan mektubu okudu ve gidip evladına sarıldı! Konakta da herkes Demir'in esip gürleyeceğini düşünürken, bambaşka bir Demir ile karşılaştılar.

Fekeli, Müjgan ve torunu Kerem Ali'nin onunla birlikte yaşamasının ve hemen boşanmalarının, Züleyha ve Demir'in de boşanarak, Züleyha ve Yılmaz'ın evlenmelerinin en münasibi olacağını herkese bildirdi.