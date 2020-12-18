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Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı! Mutlu son bir faciaya dönüştü
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı. Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak geceye damga vurdu. Çukurova'da defalarca sınavlardan geçen, evlat hasretiyle kavrula kavrula yanan Züleyha ve Yılmaz aşkı beklenen kavuşmaya sahne oldu. Beklenen barış nihayet sağlanırken mutlu son bir kaza ile facia dönüştü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 77. bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 11:19
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