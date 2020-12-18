Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı! Mutlu son bir faciaya dönüştü

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,84 izlenme oranı ve %26,19 izlenme payı, AB'de %8,59 izlenme oranı ve 18,72 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,55 izlenme oranı ve %23,02 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 77.bölümünde #KavuştumDerken etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından defalarca geçen, evlat hasretiyle kavrula kavrula yanan Züleyha ve Yılmaz aşkı beklenen kavuşmaya sahne oldu!