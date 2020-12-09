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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz küfürler sonrası sessizliğini bozdu Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz küfürler sonrası sessizliğini bozdu
Modacı Gülşah Saraçoğlu, daha önce evini bastığı eski sevgilisi Gökhan Göz'ün arkadaşlarıyla birlikte yaptığı Instagram canlı yayınına katılmış ve ağza alınmayacak küfürler etmişti. Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yaparken Gökhan Göz de sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 09.12.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 09:53
Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına attığı mesajlarla şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ
Gülşah Saraçoğlu, evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, küfürler yağdırdı. O esnada durumu fark etmeyen Göz ve arkadaşları, şarkı çalıp söylemeye devam etti.
ÖZÜR DİLEDİ
Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü modacı, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." dedi.
Yaşananlardan sonra Gökhan Göz de suskunluğunu bozdu. Instagram hesabından açıklamam yapan iş insanı, "Dün yaşanan ve basına yansıyan haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum" dedi.
"KİMSEYE KARŞI KİNİM YOK"
Göz, açıklamasında "Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişkinin ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi derinden sarsmıştır. Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi, karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete 'Hayır' dediğimiz gibi erkeğe karşı da şiddetin sonuna kadar karşısındayız... Herkesin ailesi, değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanmış olay tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte, bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak, karşı tarafın da bir anne olduğunun unutulmamasının bilincinde olarak, bana yapılanları kimsenin yaşanmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.