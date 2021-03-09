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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler gözlerine inanamıyor

Birçok ünlü oyuncu rolleri gereği kilo aldı, kas yaptı ya da zayıfladı. Bazı oyuncular da öyle bir rollere girdi ki, en koyu hayranları bile onları tanıyamadı. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı.

Giriş Tarihi: 09.03.2021 06:25
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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler gözlerine inanamıyor

Rolleri için girmedikleri hal kalmayan oyuncuların o halleri herkesi şaşkına çevirdi. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. İşte ünlülerin rolleri için büründüğü o halleri...

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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler gözlerine inanamıyor

Hazar Ergüçlü

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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler gözlerine inanamıyor

Hazar Ergüçlü

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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler gözlerine inanamıyor

Carice van Houten

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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler gözlerine inanamıyor

Ryan Reynolds

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