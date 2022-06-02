Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’in sözlerine tepki: Daha çok ekmek yemesi lazım

"DİLİM VARMIYOR"

"Amerika'daki setlerle Türkiye'deki setleri kıyaslarsan en büyük fark ne?" sorusuna Bürsin, "Biz daha çok çalışkanız, disiplinliyiz. Oyunculardan bahsedecek olursak pek bir şey diyemeyeceğim, dilim varmıyor ama onlar kendilerini bir şey sanmıyorlar desem anlar mısınız? Yani 'dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim' diye bağırmıyorlar" yanıtını vermişti.