02 Haziran 2022, Perşembe
Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’in sözlerine tepki: Daha çok ekmek yemesi lazım
Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer Kerem Bürsin'in sözlerine tepki gösterdi. Bürsin katıldığı sinema söyleşisinde, "Yabancı oyuncular kendilerini bir şey sanmıyor. 'Dünyaları ben yarattım' diye bağırmıyorlar" demişti. Meslektaşlarını kızdıran Bürsin'e cevap veren Şafak Sezer, "Öyle kelimeleri kullanması için daha çok ekmek yemesi lazım" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 02.06.2022 10:06
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