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Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’in sözlerine tepki: Daha çok ekmek yemesi lazım

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer Kerem Bürsin'in sözlerine tepki gösterdi. Bürsin katıldığı sinema söyleşisinde, "Yabancı oyuncular kendilerini bir şey sanmıyor. 'Dünyaları ben yarattım' diye bağırmıyorlar" demişti. Meslektaşlarını kızdıran Bürsin'e cevap veren Şafak Sezer, "Öyle kelimeleri kullanması için daha çok ekmek yemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 10:06
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Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’in sözlerine tepki: Daha çok ekmek yemesi lazım

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer son çıkışı ile Kerem Bürsin'i hedef aldı. Sezer, Kerem Bürsin'in "Yabancı oyuncular, bizimkiler gibi kendilerini bir b.k sanmıyor. 'Dünyaları ben yarattım' diye bağırmıyorlar" sözlerine tepki gösterdi.

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Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’in sözlerine tepki: Daha çok ekmek yemesi lazım

Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında gerçekleşen sinema söyleşisine katılmıştı. Son olarak final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan 34 yaşındaki oyuncu, gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Türk meslektaşlarına göndermede bulunmuştu.

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Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’in sözlerine tepki: Daha çok ekmek yemesi lazım

"DİLİM VARMIYOR"

"Amerika'daki setlerle Türkiye'deki setleri kıyaslarsan en büyük fark ne?" sorusuna Bürsin, "Biz daha çok çalışkanız, disiplinliyiz. Oyunculardan bahsedecek olursak pek bir şey diyemeyeceğim, dilim varmıyor ama onlar kendilerini bir şey sanmıyorlar desem anlar mısınız? Yani 'dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim' diye bağırmıyorlar" yanıtını vermişti.

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Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’in sözlerine tepki: Daha çok ekmek yemesi lazım

"ACI BİR DURUM"

Bürsin, "Yeşilçam'daki sıcaklığı şu an Türk sineması yakaladı mı sence?" sorusunu ise "Kesinlikle hayır. Türk sineması kötü değil ama o sıcaklık yok! Bunun nedeni de sinemaya herkes ticari olarak bakıyor. Türkiye bir film sektörü değil, dizi sektörü. Dizilerimiz izleniyor ama filmlerimiz izlenmiyor. Bu acı bir durum" şeklinde cevaplamıştı.

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Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’in sözlerine tepki: Daha çok ekmek yemesi lazım

"DÜNYAYA TAŞ ÇIKARTIRLAR"

Raffles Hotel'de gerçekleşen 60. Yıl Avrupa Marka Ödül Töreni'ne katılan Şafak Sezer, meslektaşı Kerem Bürsin'in çok konuşulan sözlerine cevap verdi.