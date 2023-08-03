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Haberler Galeri Önce Kerem Bürsin şimdi Serenay Sarıkaya! Barışma iddialarına yanıt gibi paylaşım

Önce Kerem Bürsin şimdi Serenay Sarıkaya! Barışma iddialarına yanıt gibi paylaşım

Kerem Bürsin'in ardından bir hamle de Serenay Sarıkaya'dan! Evlenmeleri beklenirken 2019 yılında yollarını ayıran Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, barıştıkları iddiasıyla gündeme geldi. Bürsin'in ablası Melisa Bürsin'in sosyal medyadan Sarıkaya'yı takibe alması kafaları karıştırırken yakışıklı oyuncunun eski aşkının fotoğrafını beğenmesi iddiaları alevlendirdi. Çıkan haberlerle ilgili taraflar sessizliğini korurken Serenay Sarıkaya'dan adeta yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2023 12:47
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Önce Kerem Bürsin şimdi Serenay Sarıkaya! Barışma iddialarına yanıt gibi paylaşım

Eski aşıklar Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin cephesinde şaşırtan gelişmeler yaşandı.

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Önce Kerem Bürsin şimdi Serenay Sarıkaya! Barışma iddialarına yanıt gibi paylaşım

Yaklaşık 4 yıl aşk yaşayan ikili, evlenmeleri beklenirken 2019 yılında sürpriz şekilde yollarının ayırdı.

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Önce Kerem Bürsin şimdi Serenay Sarıkaya! Barışma iddialarına yanıt gibi paylaşım

Son yaşanan gelişmeler ise ikilinin barıştığı iddiasını gündeme getirdi.

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Önce Kerem Bürsin şimdi Serenay Sarıkaya! Barışma iddialarına yanıt gibi paylaşım

Kerem Bürsin'in ablası Melisa Bürsin'in, Instagram'da Serenay Sarıkaya'yı takibe alması ünlü çiftin barıştığı ileri sürüldü.

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Önce Kerem Bürsin şimdi Serenay Sarıkaya! Barışma iddialarına yanıt gibi paylaşım

Ece Yörenç, Serenay Sarıkaya ile bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı ise Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin beğendi.