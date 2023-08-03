Önce Kerem Bürsin şimdi Serenay Sarıkaya! Barışma iddialarına yanıt gibi paylaşım

Kerem Bürsin'in ardından bir hamle de Serenay Sarıkaya'dan! Evlenmeleri beklenirken 2019 yılında yollarını ayıran Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, barıştıkları iddiasıyla gündeme geldi. Bürsin'in ablası Melisa Bürsin'in sosyal medyadan Sarıkaya'yı takibe alması kafaları karıştırırken yakışıklı oyuncunun eski aşkının fotoğrafını beğenmesi iddiaları alevlendirdi. Çıkan haberlerle ilgili taraflar sessizliğini korurken Serenay Sarıkaya'dan adeta yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. İşte detaylar...