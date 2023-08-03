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Sinem Kobal evliliği ve kızlarını ilk kez anlattı: Çok zor bir tecrübe

Şimdilerde ekrana dönmeye hazırlanan Sinem Kobal, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Dergi için röportaj da veren güzel oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu ile ilişkisini ve anne olduktan sonra yaşadığı değişimi anlattı. anne olmanın hem çok güzel hem de çok zor bir tecrübe olduğunu belirten Kobal, "Yetmeye, öğrenmeye, anlamaya çalışıyorsun. Şimdilerde daha keyifli hale gelmeye, yerine oturmaya başladı her şey" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 03.08.2023 12:00
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Sinem Kobal evliliği ve kızlarını ilk kez anlattı: Çok zor bir tecrübe

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, InStyle dergisinin ağustos sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye röportaj veren oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla ilişkisini ve anne olduktan sonra değişen yaşamını anlattı.

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Sinem Kobal evliliği ve kızlarını ilk kez anlattı: Çok zor bir tecrübe

Kenan İmirzalıoğlu'yla mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, göz önünde olmalarına rağmen mahremiyetlerini korumayı başardıklarını söyledi:

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Sinem Kobal evliliği ve kızlarını ilk kez anlattı: Çok zor bir tecrübe

"Kenan'la hayata bakış açımız, işimiz, özel hayatımız konusundaki düşünce ve isteklerimiz birbiriyle örtüşüyor. Kenan işinde çok başarılı, takdir ettiğim ve gurur duyduğum bir oyuncu. İkimiz de mümkün olduğunca kendi içimizde kalmayı seviyoruz. Çocuklarımız olduktan sonra bu daha da önemli hale geldi, çünkü büyürken özel alanları olsun istiyoruz."

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Sinem Kobal evliliği ve kızlarını ilk kez anlattı: Çok zor bir tecrübe

YENİ YENİ YERE BASIYORUM

İki kız çocuğu annesi olan Kobal, değişen yaşamını şöyle anlattı: "Anneliğim daha çok yeni. Lalin 2.5 yaşında, Leyla 14 aylık. Ayaklarım yeni yeni yere basıyor. Peş peşe anne olmak hem çok güzel hem de çok zor bir tecrübe. Özellikle ilk dönem hayatında her şey onlar oluyor. Yetmeye, öğrenmeye, anlamaya çalışıyorsun. Şimdilerde daha keyifli hale gelmeye, yerine oturmaya başladı her şey."

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Sinem Kobal evliliği ve kızlarını ilk kez anlattı: Çok zor bir tecrübe

"Lalin ve Leyla da birbirleriyle daha fazla iletişim kuruyor artık. Üçümüz bir arada olunca taht savaşları çıkıyor."