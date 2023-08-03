Sinem Kobal evliliği ve kızlarını ilk kez anlattı: Çok zor bir tecrübe

YENİ YENİ YERE BASIYORUM

İki kız çocuğu annesi olan Kobal, değişen yaşamını şöyle anlattı: "Anneliğim daha çok yeni. Lalin 2.5 yaşında, Leyla 14 aylık. Ayaklarım yeni yeni yere basıyor. Peş peşe anne olmak hem çok güzel hem de çok zor bir tecrübe. Özellikle ilk dönem hayatında her şey onlar oluyor. Yetmeye, öğrenmeye, anlamaya çalışıyorsun. Şimdilerde daha keyifli hale gelmeye, yerine oturmaya başladı her şey."