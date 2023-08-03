03 Ağustos 2023, Perşembe
Sinem Kobal evliliği ve kızlarını ilk kez anlattı: Çok zor bir tecrübe
Şimdilerde ekrana dönmeye hazırlanan Sinem Kobal, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Dergi için röportaj da veren güzel oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu ile ilişkisini ve anne olduktan sonra yaşadığı değişimi anlattı. anne olmanın hem çok güzel hem de çok zor bir tecrübe olduğunu belirten Kobal, "Yetmeye, öğrenmeye, anlamaya çalışıyorsun. Şimdilerde daha keyifli hale gelmeye, yerine oturmaya başladı her şey" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 03.08.2023 12:00
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