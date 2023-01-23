Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer dizisi Gamze kimdir?

STAR TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Dizinin oyuncuları ve karakterleri arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ömer dizisinin Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır paylaşıyor. Her pazartesi ekrana gelen dizide Gökçe Bahadır'ın oyunculuğu ve canlandırdığı karakter gündem oluyor. Peki, Ömer dizisi Gamze kimdir? Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...