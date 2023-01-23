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Haberler Galeri Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer dizisi Gamze kimdir?

Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer dizisi Gamze kimdir?

STAR TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Dizinin oyuncuları ve karakterleri arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ömer dizisinin Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır paylaşıyor. Her pazartesi ekrana gelen dizide Gökçe Bahadır'ın oyunculuğu ve canlandırdığı karakter gündem oluyor. Peki, Ömer dizisi Gamze kimdir? Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 23:04 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:52
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Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer dizisi Gamze kimdir?

Büyük bir heyecanla beklenen yeni dizi Ömer, 9 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizide Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır'ın güçlü duruşu dikkatleri üzerine çekti. Dizinin başrollerini ise Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır paylaşıyor. Peki, Ömer dizisi Gamze kimdir? Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte, detaylar...

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Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer dizisi Gamze kimdir?

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

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Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer dizisi Gamze kimdir?

2001 yılında "Tatlı Hayat", 2002 yılında "Beşik Kertmesi", 2003 yılında "Mühürlü Güller" gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında "Hayat Bilgisi" dizisinde "Törpü" karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.

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Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer dizisi Gamze kimdir?

ÖMER DİZİSİ GAMZE KİMDİR?

Gökçe Bahadır dizide Gamze karakterine hayat veriyor. Gamze, ailesinin karşı çıktığı bir adamla evlendikten yıllar sonra evliliğini bitirip mahallesine oğlu Tuna ile geri dönüyor. Bir yandan dönüşünü annesi ve ablasına kabul ettirmeye çalışan Gamze, oğlunu da yeni hayat düzenlerine alıştırabilmek için elinden geleni yapıyor.

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Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer dizisi Gamze kimdir?

Özgürlük alanları yaratmak için her eyleme geçtiğinde başlangıç noktasına, aynı sıkışmışlığa dönmenin yorgunluğunu hisseden Gamze, kendinden yaşça küçük Ömer'e aşık olduğunda onunla olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranıyor.