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Haberler Galeri Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne?

Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.Programın yeni gelin adayı Elif Nur Yel'in kim olduğu merak ediliyor. Damat adayı Sedat ile tanışma yolunda olan Elif, geçtiğimiz günlerde estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne? İşte, yarışmacı hakkında bilinmeyenler...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 23:41
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Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif’in mesleği ne?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Damat ve gelin adaylarıyla adından söz ettiren program Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Son olarak yarışmada Sedat ile tanışma yolunda ilerleyen Elif'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki Kısmetse Olur Elif kimdir? Sedat'ın adayı Elif Nur Yel kaç yaşında? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif’in mesleği ne?

KISMETSE OLUR ELİF KİMDİR?

Kısmetse Olur Elif, Merve ve Zeyd'in elenmesinin ardından programa katılmıştı. 19 yaşındaki Elif İletişim Fakültesi'nde okuyor. İletişim Fakültesi'nde okuyan Elif, eğitimi için 2 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başlamıştır.

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Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif’in mesleği ne?

Kısmetse Olur programının gelin adaylarından Elif'in, İnstagram'da @elifnuryeel kullanıcı adıyla 32,9 bin takipçisi bulunmaktadır. Film seyretmek, müzik dinlemek var. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynadı.

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Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif’in mesleği ne?

Kısmetse Olur evinin gelin adayı Elif'in estetiksiz haline ait olduğu iddia edilen fotoğraf, sosyal medyada olay olmuştu.

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Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif’in mesleği ne?

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI KİMLER?

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe, Elif ve Ayşenur.