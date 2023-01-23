Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.Programın yeni gelin adayı Elif Nur Yel'in kim olduğu merak ediliyor. Damat adayı Sedat ile tanışma yolunda olan Elif, geçtiğimiz günlerde estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne? İşte, yarışmacı hakkında bilinmeyenler...