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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşi olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Barış Arduç geçtiğimiz aylarda baba olma heyecanı yaşamıştı. Gupse Özay ile evliliğinden bir kızı olan yakışıklı oyuncu magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Özel hayatıyla yakın takibe alınan Barış Arduç'un kardeşi görenleri şaşırttı. Kardeşlerin benzerlikleri pes dedirtti.

Giriş Tarihi: 23.01.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 16:23
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşi olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı 'Sultan Alparslan' karakteriyle adından söz ettiren Barış Arduç, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşi olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Arduç'un kardeşleri görenleri şaşırttı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşi olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

İşte Barış Arduç başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşi olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

DEMET ÖZDEMİR'İN ABLASI DERYA ÖZDEMİR

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşi olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti