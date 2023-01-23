Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşi olay oldu! Benzerlikleri pes dedirtti

Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Barış Arduç geçtiğimiz aylarda baba olma heyecanı yaşamıştı. Gupse Özay ile evliliğinden bir kızı olan yakışıklı oyuncu magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Özel hayatıyla yakın takibe alınan Barış Arduç'un kardeşi görenleri şaşırttı. Kardeşlerin benzerlikleri pes dedirtti.