Almanya’daki kriz Meryem Uzerli’yi vurdu! Hem aşkından hem işinden oldu

Almanya'da işlerini yürütemeyen ABD'li sevgili, Meryem Uzerli'ye "Beraber Amerika'ya gidelim. Ben burada maddi olarak çok zor durumdayım" teklifi yaptı. Ancak güzel oyuncu, sevgilisinin fikrine sıcak bakmayınca bu ilişki de hüsranla sonuçlandı.