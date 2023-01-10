10 Ocak 2023, Salı
Almanya'daki kriz Meryem Uzerli'yi vurdu! Hem aşkından hem işinden oldu
Almanya'da yaşanan ekonomik kriz Meryem Uzerli'yi de vurdu! Doğup büyüdüğü Berlin'de bulunan kafesini ABD'li sevgilisi ile işleten güzel oyuncu kriz nedeniyle işletmesini kapatmak zorunda kaldı. Uzerli'nin iki yaşındaki kızının babası, ülkedeki kriz nedeniyle maddi olarak zorlanınca ABD'ye döndü ve çift ayrıldı.
Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:30
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