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Almanya'daki kriz Meryem Uzerli'yi vurdu! Hem aşkından hem işinden oldu

Almanya'da yaşanan ekonomik kriz Meryem Uzerli'yi de vurdu! Doğup büyüdüğü Berlin'de bulunan kafesini ABD'li sevgilisi ile işleten güzel oyuncu kriz nedeniyle işletmesini kapatmak zorunda kaldı. Uzerli'nin iki yaşındaki kızının babası, ülkedeki kriz nedeniyle maddi olarak zorlanınca ABD'ye döndü ve çift ayrıldı.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:30
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Almanya’daki kriz Meryem Uzerli’yi vurdu! Hem aşkından hem işinden oldu

Almanya'da hayatı git gide zorlaştıran ekonomik krizin mağdurlarından biri de yılın büyük kısmını doğup büyüdüğü Berlin'de geçiren Meryem Uzerli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Almanya’daki kriz Meryem Uzerli’yi vurdu! Hem aşkından hem işinden oldu

Doğup büyüdüğü Berlin'de 'Nosh Nosh' adlı bir kafe açan güzel oyuncunun işleri, önce pandemi ardından da kötü giden ekonomi yüzünden durma noktasına geldi.

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Almanya’daki kriz Meryem Uzerli’yi vurdu! Hem aşkından hem işinden oldu

KRİZ HEM MADDİ HEM MANEVİ OLARAK VURDU

Uzerli de mecburen kafesinin kapısına kilit vurdu. Meryem Uzerli, maddi kayıptan sonra manevi olarak da krize yenildi.

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Almanya’daki kriz Meryem Uzerli’yi vurdu! Hem aşkından hem işinden oldu

Kızı Lily'nin Amerikalı babasıyla Berlin'de yaşayan güzel oyuncu, uzun süre kafesiyle ilgilenen sevgilisiyle fikir ayrılığına düştü.

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Almanya’daki kriz Meryem Uzerli’yi vurdu! Hem aşkından hem işinden oldu

Almanya'da işlerini yürütemeyen ABD'li sevgili, Meryem Uzerli'ye "Beraber Amerika'ya gidelim. Ben burada maddi olarak çok zor durumdayım" teklifi yaptı. Ancak güzel oyuncu, sevgilisinin fikrine sıcak bakmayınca bu ilişki de hüsranla sonuçlandı.