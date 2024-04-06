Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan sağlık durumunu açıkladı! İşte son hali...

"ÇOK ŞÜKÜR AYAKLANDIM"

Sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve tedavisi devam eden 51 yaşındaki sanatçı, "Karaciğerim ve böbrek sorunum vardı. Kontroller devam ediyor. Üç sene oldu. Çok şükür ayaklandım. 1-2 aya kadar albüm çıkacak. Güzel şarkılar olacak" dedi.