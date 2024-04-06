06 Nisan 2024, Cumartesi
Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan sağlık durumunu açıkladı! İşte son hali...
Mart 2021'de karaciğer ve böbrek nakli olan arabesk sanatçısı Hakan Taşıyan, yedi aylık bir tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edilmişti. Uzun bir süredir kameralardan uzak kalan şarkıcı, bir film galasında görünerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Hakan Taşıyan'ın son hali...
Giriş Tarihi: 06.04.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 11:58
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