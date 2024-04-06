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Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan sağlık durumunu açıkladı! İşte son hali...

Mart 2021'de karaciğer ve böbrek nakli olan arabesk sanatçısı Hakan Taşıyan, yedi aylık bir tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edilmişti. Uzun bir süredir kameralardan uzak kalan şarkıcı, bir film galasında görünerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Hakan Taşıyan'ın son hali...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 11:58
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Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan sağlık durumunu açıkladı! İşte son hali...

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüştü.

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Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan sağlık durumunu açıkladı! İşte son hali...

Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti. Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı, film galasında kameraların karşısına geçti.

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Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan sağlık durumunu açıkladı! İşte son hali...

Hakan Taşıyan, meslektaşı Berdan Mardini'nin oyuncu kadrosudna yer aldığı 'Hep Yek Aşiret' filminin önceki gün Torun Center'da gerçekleşen galasına katıldı.

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Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan sağlık durumunu açıkladı! İşte son hali...

"ÇOK ŞÜKÜR AYAKLANDIM"

Sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve tedavisi devam eden 51 yaşındaki sanatçı, "Karaciğerim ve böbrek sorunum vardı. Kontroller devam ediyor. Üç sene oldu. Çok şükür ayaklandım. 1-2 aya kadar albüm çıkacak. Güzel şarkılar olacak" dedi.

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Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan sağlık durumunu açıkladı! İşte son hali...

"MÜSLÜM GÜRSES HAKKINI VERDİ"

Karaciğer ve böbrek nakliyle hayata tutunan ünlü şarkıcı, "Albümde Müslüm Gürses şarkısı olacak mı?" sorusuna, "Müslüm Abi güzel şarkılar okudu, hakkını verdi. Bizim okumamız olmaz. Sevilen şarkılardan belki ileride olabilir" yanıtını verdi.