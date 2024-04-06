06 Nisan 2024, Cumartesi
Aşkını ilan etti! Birce Akalay ilk kez paylaştı! Sevgilisi Hakan Kurtaş'ın yorumu dikkat çekti
Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde canlandırdığı 'Lale Kıran' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay, aradığı aşkı sonunda buldu. Uzun süredir yalnız olan Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı. Son olarak taze aşıklar, romantik bir tatil için Paris'e gitti. Güzel oyuncu, sevgilisi ile karesini ilk kez takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 06.04.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 11:32
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