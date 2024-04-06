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Haberler Galeri Aşkını ilan etti! Birce Akalay ilk kez paylaştı! Sevgilisi Hakan Kurtaş'ın yorumu dikkat çekti

Aşkını ilan etti! Birce Akalay ilk kez paylaştı! Sevgilisi Hakan Kurtaş'ın yorumu dikkat çekti

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde canlandırdığı 'Lale Kıran' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay, aradığı aşkı sonunda buldu. Uzun süredir yalnız olan Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı. Son olarak taze aşıklar, romantik bir tatil için Paris'e gitti. Güzel oyuncu, sevgilisi ile karesini ilk kez takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 11:32
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Aşkını ilan etti! Birce Akalay ilk kez paylaştı! Sevgilisi Hakan Kurtaş’ın yorumu dikkat çekti

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu ile üç yıllık evliliği sona eren Birce Akalay, bir diğer meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir ilişkiye adım attı.

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Aşkını ilan etti! Birce Akalay ilk kez paylaştı! Sevgilisi Hakan Kurtaş’ın yorumu dikkat çekti

Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir sinemada Oscar adayı 'Zavallılar' filmini el ele izleyince ilişkileri ortaya çıktı.

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Aşkını ilan etti! Birce Akalay ilk kez paylaştı! Sevgilisi Hakan Kurtaş’ın yorumu dikkat çekti

"Kuş Uçuşu" dizisinde son olarak rol alan Birce Akalay'ın birkaç hafta önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti.

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Aşkını ilan etti! Birce Akalay ilk kez paylaştı! Sevgilisi Hakan Kurtaş’ın yorumu dikkat çekti

Çift, konuyla ilgili sessizliklerini korurken, birkaç hafta önce birlikte Bodrum'a tatile çıktı. Sevgilisiyle sezonu açan Birce Akalay, denize girdikleri anı takipçileriyle paylaşmıştı.

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Aşkını ilan etti! Birce Akalay ilk kez paylaştı! Sevgilisi Hakan Kurtaş’ın yorumu dikkat çekti

Ünlü çift, bu kez soluğu Paris'te aldı. Birce Akalay sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı "Bunu seviyorum" notuyla paylaşırken, Hakan Kurtaş da sevgilisinin paylaşımına kalp ve alev emojileriyle yorum yaparak aşkını ilan etti.