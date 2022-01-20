Ölümden dönen Osman Bey Moğolların eline düştü! Kuruluş Osman zirveye oturdu

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', iki haftalık aradan sonra nefesleri kesen bir bölümle Türkiye'yi ekran başına kilitledi. atv ekranındaki 78'inci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'da ölümün eşiğinden dönen Osman Bey, Vezir Alemşah'ın elinden kurtuldu ancak bu kez Geyhatu tarafından yakalandı! #BizimDavamız etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'yi ekran başına kilitledi ve reytinglerde açık ara en çok izlenen yapım oldu.