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Ölümden dönen Osman Bey Moğolların eline düştü! Kuruluş Osman zirveye oturdu

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', iki haftalık aradan sonra nefesleri kesen bir bölümle Türkiye'yi ekran başına kilitledi. atv ekranındaki 78'inci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'da ölümün eşiğinden dönen Osman Bey, Vezir Alemşah'ın elinden kurtuldu ancak bu kez Geyhatu tarafından yakalandı! #BizimDavamız etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'yi ekran başına kilitledi ve reytinglerde açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 11:12
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Ölümden dönen Osman Bey Moğolların eline düştü! Kuruluş Osman zirveye oturdu

Kuruluş Osman 78. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,62 izlenme oranı ve %25,61 izlenme payı, AB'de %8,90 izlenme oranı ve %20,90 izlenme payı 20+ABC1'de %11,90 izlenme oranı ve %25,21 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

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Ölümden dönen Osman Bey Moğolların eline düştü! Kuruluş Osman zirveye oturdu

Bilecik Kalesi'nde Alpleri ile birlikte tuzağa düşen Osman Bey, Vezir Alemşah tarafından zindana atıldı.

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Ölümden dönen Osman Bey Moğolların eline düştü! Kuruluş Osman zirveye oturdu

Gündüz Bey, kardeşini kurtarmak için yargılanmak üzere Konya'ya gönderilmesini önderse de bu talebi kabul etmiş görünen Vezir Alemşah, Osman Bey'in derhal idam edilmesini emretti. Tekfur Nikola ise Kosses'i ele geçirdi.

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Ölümden dönen Osman Bey Moğolların eline düştü! Kuruluş Osman zirveye oturdu

Türlü işkencelerden geçirilen Osman Bey ve Alpleri, Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacına götürüldü. Osman Bey'in boynuna takılan urganı Selçuklu sultanına sadık İlgezdi Çavuş'un attığı ok kesti. Vezir Alemşah küplere binse de İlgezdi Çavuş, Osman Bey'i başkente götüreceğini söyledi.

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Ölümden dönen Osman Bey Moğolların eline düştü! Kuruluş Osman zirveye oturdu

Osman Bey'in Konya'ya götürüleceği haberi üzerine Malhun Hatun topladığı Alplerle kafilenin yolunu kesti ancak Osman Bey'in tavsiyesi ile geri döndü.