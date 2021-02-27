Bülent Ersoy kürk sevdasından vazgeçmedi! Servet ödedi

'2. Sayfa'nın Instagram hesabında yer alan habere göre; Bülent Ersoy, dört ay önce sipariş ettiği 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada poz verdi. Usta sanatçının yeni paltosu için 55 tilkinin kürkü kullanıldı. Özel tasarım olan kürk paltonun fiyatı ise 450 bin TL.



