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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bülent Ersoy kürk sevdasından vazgeçmedi! Servet ödedi Bülent Ersoy kürk sevdasından vazgeçmedi! Servet ödedi
Giydiği kürkler nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Bülent Ersoy, sevdasından yine vazgeçmedi. 55 tilki kürkünün kullanıldığı özel tasarım bir palto aldığı iddia edilen Diva'nın servet ödediği haberleri gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 27.02.2021 17:45 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 17:46
Geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın aldığı için günlerce eleştirilen Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, bu sefer de yeni kürküyle gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR 55 TİLKİNİN KÜRKÜ KULLANILDI
Gelen eleştirilere rağmen kürk sevgisinden vazgeçmeyen 'Diva' lakaplı 68 yaşındaki sanatçı Bülent Ersoy, son olarak özel tasarım bir kürk yaptırdığı iddia edildi.
'2. Sayfa'nın Instagram hesabında yer alan habere göre; Bülent Ersoy, dört ay önce sipariş ettiği 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada poz verdi. Usta sanatçının yeni paltosu için 55 tilkinin kürkü kullanıldı. Özel tasarım olan kürk paltonun fiyatı ise 450 bin TL.
AYŞEGÜL YILDIZ TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Diva'ya ilk tepki İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan geldi. Yıldız, yaptığı yorumda, "Hayvanları katledilmesine sebep olup, bunu gururla üstünde taşımak. Başınız göğe erdi mi?" ifadelerini kullandı.
ELEŞTİRİLERİ UMURSAMIYOR
Geçtiğimiz aylarda giydiği tilki kafalı kürkü için eleştirilen Bülent Ersoy, "Ben alıştım artık" cevabını vermişti.