"Okyanusta yüzdü denizde boğulacak" EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? İddialar silsilesi kafa karıştırdı...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölüm fragmanı bekleniyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin ekranlara döneceği tarih için geri sayım sürüyor. Hayranları ATV tarafından gelecek son dakika açıklamalarına kilitlenmiş durumda. 7. sezon hazırlıklarında sona gelen diziden ayrılacak isimler ve katılacaklar merak edilmeye başlandı. Nefes kesen son sezonun ardından izleyenleri ekranlara kilitleyecek yeni sezon için tarih açıklaması bekleniyor. İşte, EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi?
Giriş Tarihi: 19.09.2021
18:57
Okyanusta yüzdü denizde boğulacak. İddialar silsilesi kafa karıştırdı. EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? Sorusunun yanıtı dizinin heyranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde nefesleri kesecek yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Diziye yeni isimlerin katılması beklenirken, kafaları karıştıracak ayrılıkların yaşanması da bekleniyor. Sosyal medyada bazı iddiların ortaya atılması dizinin hayranlarının yeni sezon sabırsızlığını artırıyor. İzleyenleri soluksuz bırakan son sezonun ardından artık gözler yeni sezona çevrildi. Dengelerin değişeceği 7. sezon için ATV tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor.
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YENİ SEZON FLAŞ AYRILIK İDDİASI...
Dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın ayrılık iddiası kafaları karıştırdı. Hayranları "İlyas" karakterine hayat veren isimin akıbeti hakkında gelecek açıklamaları bekliyor.
Ozan Akbaba'nın ayrılığının yanısıra "Tıufan" karakteri ile sevenlerinin gönlüne taht kuran Hüseyin Avni Danyal'ın da ayrılıcağı söylentiler arasında yer alıyor. Hayranları ayrılık iddialarının ardından diziye katılacak isimleri merak ediyor. Son sezonun ardından gözler katılacak isimlere çevrildi.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.