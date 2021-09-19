"Okyanusta yüzdü denizde boğulacak" EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? İddialar silsilesi kafa karıştırdı...

Okyanusta yüzdü denizde boğulacak. İddialar silsilesi kafa karıştırdı. EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? Sorusunun yanıtı dizinin heyranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde nefesleri kesecek yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Diziye yeni isimlerin katılması beklenirken, kafaları karıştıracak ayrılıkların yaşanması da bekleniyor. Sosyal medyada bazı iddiların ortaya atılması dizinin hayranlarının yeni sezon sabırsızlığını artırıyor. İzleyenleri soluksuz bırakan son sezonun ardından artık gözler yeni sezona çevrildi. Dengelerin değişeceği 7. sezon için ATV tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor.