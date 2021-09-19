19 Eylül 2021, Pazar
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in makyajsız hali şoke etti
Yargı dizisinde canlandırdığı avukat Ceylin karakteriyle ekranlara geri dönen Pınar Deniz, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile aralarındaki uyumla izleyicilerin dikkatini çeken Deniz, oyunculuğuyla izleyicilerden tam puan aldı. Özel hayatıyla mercek altına alınan güzel oyuncunun makyajsız hali şaşırttı. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in makyajsız doğal hali...
Giriş Tarihi: 19.09.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 16:44
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