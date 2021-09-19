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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in makyajsız hali şoke etti

Yargı dizisinde canlandırdığı avukat Ceylin karakteriyle ekranlara geri dönen Pınar Deniz, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile aralarındaki uyumla izleyicilerin dikkatini çeken Deniz, oyunculuğuyla izleyicilerden tam puan aldı. Özel hayatıyla mercek altına alınan güzel oyuncunun makyajsız hali şaşırttı. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in makyajsız doğal hali...

Giriş Tarihi: 19.09.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 16:44
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in makyajsız hali şoke etti

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncunun makyajsız hali ise görenleri şaşırttı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in makyajsız hali şoke etti

İşte Pınar Deniz başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız hali…

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in makyajsız hali şoke etti

Demet Özdemir

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in makyajsız hali şoke etti

Demet Özdemir

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in makyajsız hali şoke etti

Demet Özdemir