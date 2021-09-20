Bülent Ersoy’dan ‘alkollü yayına çıktı’ iddialarına yanıt geldi

İDDİALARA YANIT GELDİ

Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetti. Ersoy, "Bir ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim" ifadelerini kullandı. Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de 69 yaşındaki Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını söyledi.

