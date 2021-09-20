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Haberler Galeri Bülent Ersoy'dan ‘alkollü yayına çıktı’ iddialarına yanıt geldi

Bülent Ersoy'dan ‘alkollü yayına çıktı’ iddialarına yanıt geldi

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu program dün akşam yayın hayatına başladı. Ersoy'un konuşmaları ve davranışları sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyiciler Diva'nın yayına sarhoş çıktığını iddia etti. Konuya ilişkin canlı yayında açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 20.09.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 09:03
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Bülent Ersoy’dan ‘alkollü yayına çıktı’ iddialarına yanıt geldi

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı yayın hayatına başladı. Sosyal medyada yer alan 'yayına alkollü çıktı' iddiasına ünlü sanatçı Bülent Ersoy canlı yayından yanıt verdi.

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Bülent Ersoy’dan ‘alkollü yayına çıktı’ iddialarına yanıt geldi

KONUŞMA VE DAVRANIŞLARI OLAY OLDU

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla dün akşam yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında Diva'nın konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.

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Bülent Ersoy’dan ‘alkollü yayına çıktı’ iddialarına yanıt geldi

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı iddia etti. Bülent Ersoy'la ilgili kısa süre içinde çok sayıda tweet atıldı.

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Bülent Ersoy’dan ‘alkollü yayına çıktı’ iddialarına yanıt geldi

İDDİALARA YANIT GELDİ

Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetti. Ersoy, "Bir ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim" ifadelerini kullandı. Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de 69 yaşındaki Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını söyledi.

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Bülent Ersoy’dan ‘alkollü yayına çıktı’ iddialarına yanıt geldi

MUSTAFA KESER VE YILDIZ TİLBE'DEN DESTEK

Ünlü sanatçıyı destekleyen Yıldız Tilbe de "Çok heyecanlı olduğunuzu biliyoruz. Heyecandan olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. Mustafa Keser ise, "Programı açarken elleri titriyordu, heyecandan" diye konuştu.