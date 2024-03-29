'Okula gidiyorum' diyerek çıktı, bir daha dönmedi! Son mesajı dikkat çekti! Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy bulundu mu?

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicilerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, işlediği konularla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Programın yeni konuklarından Polat ailesi, kaybolan kızları için Müge Anlı'dan yardım istedi. İstanbul'da yaşayan 20 yaşındaki Beyza Ortaboy, evden okula diye çıkıp bir daha geri dönmedi. Ailesi ise kızlarının birileri tarafından alıkoyulduğunu öne sürdü. Peki, Beyza Ortaboy bulundu mu? İşte olayın detayları...