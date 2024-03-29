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Haberler Galeri 'Okula gidiyorum' diyerek çıktı, bir daha dönmedi! Son mesajı dikkat çekti! Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy bulundu mu?

'Okula gidiyorum' diyerek çıktı, bir daha dönmedi! Son mesajı dikkat çekti! Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy bulundu mu?

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicilerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, işlediği konularla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Programın yeni konuklarından Polat ailesi, kaybolan kızları için Müge Anlı'dan yardım istedi. İstanbul'da yaşayan 20 yaşındaki Beyza Ortaboy, evden okula diye çıkıp bir daha geri dönmedi. Ailesi ise kızlarının birileri tarafından alıkoyulduğunu öne sürdü. Peki, Beyza Ortaboy bulundu mu? İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 29.03.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 12:23
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’Okula gidiyorum’ diyerek çıktı, bir daha dönmedi! Son mesajı dikkat çekti! Müge Anlı’daki Beyza Ortaboy bulundu mu?

Beyza Ortaboy'un ailesi kızlarının kayıp olduğunu söyleyerek atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

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’Okula gidiyorum’ diyerek çıktı, bir daha dönmedi! Son mesajı dikkat çekti! Müge Anlı’daki Beyza Ortaboy bulundu mu?

Kızlarının hayatından endişe duyan aile soluğu yayında aldı.İstanbul'da yaşayan 20 yaşındaki Beyza Ortaboy, Pazartesi sabahı evden okula diye çıkıp bir daha yuvasına geri dönmedi.

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’Okula gidiyorum’ diyerek çıktı, bir daha dönmedi! Son mesajı dikkat çekti! Müge Anlı’daki Beyza Ortaboy bulundu mu?

"HAKKINI HELAL ET"

Genç kız, annesine attığı mesajda: "Hakkını helal et, ben sevdiğimle kaçtım!" yazdı.

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’Okula gidiyorum’ diyerek çıktı, bir daha dönmedi! Son mesajı dikkat çekti! Müge Anlı’daki Beyza Ortaboy bulundu mu?

Endişeli aile kızlarının kendi isteğiyle gitmediğini biri ya da birileri tarafından alıkoyulduğunu öne sürdü.

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’Okula gidiyorum’ diyerek çıktı, bir daha dönmedi! Son mesajı dikkat çekti! Müge Anlı’daki Beyza Ortaboy bulundu mu?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım isteyen Ortaboy Ailesi'nin iddiasına göre kızları bir haftadır konuştuğu 20 yaşındaki Fırat adlı şahıs tarafından zorla kaçırıldı.