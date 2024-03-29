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Haberler Galeri Beyin kanaması geçirmişti! Oyuncu Ceren Yalazoğlu Settar Tanrıöğen'in son durumunu açıkladı!

Beyin kanaması geçirmişti! Oyuncu Ceren Yalazoğlu Settar Tanrıöğen'in son durumunu açıkladı!

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirdikten sonra üç kez ameliyat geçirmişti. Sağlık sorunları nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen'in son durumu merak konusu oluyor. Oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç, iki hafta önce taburcu olan meslektaşının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.03.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 11:40
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Beyin kanaması geçirmişti! Oyuncu Ceren Yalazoğlu Settar Tanrıöğen’in son durumunu açıkladı!

1,5 ay içinde üç kez ameliyat geçiren Tanrıöğen, sağlık sorunları nedeniyle rol aldığı diziye veda etmek zorunda kaldı. Usta oyunucunun son sağlık durumu, meslektaşı Ceren Yalazoğlu tarafından açıklandı.

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Beyin kanaması geçirmişti! Oyuncu Ceren Yalazoğlu Settar Tanrıöğen’in son durumunu açıkladı!

Cadde'de yer alan habere göre; Ceren Yalazoğlu Karakoç, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 39 yaşındaki oyuncu, alışverişe geldiğini ancak ihtiyaca yönelik harcama yaptığını vurguladı.

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Beyin kanaması geçirmişti! Oyuncu Ceren Yalazoğlu Settar Tanrıöğen’in son durumunu açıkladı!

Yalazoğlu, şunları söyledi: "Eskiden alışverişe çok para harcardım. Artık ihtiyaca yönelik alışveriş yapıyorum.

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Beyin kanaması geçirmişti! Oyuncu Ceren Yalazoğlu Settar Tanrıöğen’in son durumunu açıkladı!

Daha çok gezmeye para ayırıyorum. Eşimin programı uyarsa yurt dışı ve arkadaşlarımızla tekne planımız var. Onun dışında tatil planımız yok"

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Beyin kanaması geçirmişti! Oyuncu Ceren Yalazoğlu Settar Tanrıöğen’in son durumunu açıkladı!

"SETTAR ABİYİ GÖRMEYE GİTTİK"

Oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında beyin kanaması geçirip uzun sürede hastanede tedavi gören rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini açıkladı. Y