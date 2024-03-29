Beyin kanaması geçirmişti! Oyuncu Ceren Yalazoğlu Settar Tanrıöğen'in son durumunu açıkladı!

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirdikten sonra üç kez ameliyat geçirmişti. Sağlık sorunları nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen'in son durumu merak konusu oluyor. Oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç, iki hafta önce taburcu olan meslektaşının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte haberin detayları...