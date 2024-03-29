Survivor Yunus Emre'nin eşinden olay paylaşım! "Aleyna'dan uzak dur" diyen Beria Özden boşanma iddialarına böyle cevap verdi!

Survivor yarışmasında aldığı cezalar ve Aleyna ile olan yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Yunus Emre, eşi Beria Özden'in tepkisini çekmişti. Aleyna ile olan yakınlığından rahatsızlık duyan Özden, bu durumu sosyal medyada dile getirerek gündeme gelmişti. Çiftin boşanacağı iddiaları da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak, Beria Özden, bu iddialara ilk kez yanıt verdi. İşte Yunus Emre'nin eşinden olay yaratan paylaşım!