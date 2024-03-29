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Haberler Galeri Survivor Yunus Emre'nin eşinden olay paylaşım! "Aleyna'dan uzak dur" diyen Beria Özden boşanma iddialarına böyle cevap verdi!

Survivor Yunus Emre'nin eşinden olay paylaşım! "Aleyna'dan uzak dur" diyen Beria Özden boşanma iddialarına böyle cevap verdi!

Survivor yarışmasında aldığı cezalar ve Aleyna ile olan yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Yunus Emre, eşi Beria Özden'in tepkisini çekmişti. Aleyna ile olan yakınlığından rahatsızlık duyan Özden, bu durumu sosyal medyada dile getirerek gündeme gelmişti. Çiftin boşanacağı iddiaları da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak, Beria Özden, bu iddialara ilk kez yanıt verdi. İşte Yunus Emre'nin eşinden olay yaratan paylaşım!

Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 13:30
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Survivor Yunus Emre’nin eşinden olay paylaşım! Aleyna’dan uzak dur diyen Beria Özden boşanma iddialarına böyle cevap verdi!

Survivor All Star 2024, heyecan dolu mücadelelere sahne olurken, yarışmacılar arasındaki yaşananlar sosyal medyanın gündemini belirliyor. Özellikle programın en olaylı isimlerinden biri olan Yunus Emre, Aleyna ile olan yakınlığıyla dikkat çekiyor.

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Survivor Yunus Emre’nin eşinden olay paylaşım! Aleyna’dan uzak dur diyen Beria Özden boşanma iddialarına böyle cevap verdi!

Yunus Emre'nin Aleyna ile olan ilişkisi, Özden'in dikkatini çekmiş ve endişe duymasına neden olmuştu

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Survivor Yunus Emre’nin eşinden olay paylaşım! Aleyna’dan uzak dur diyen Beria Özden boşanma iddialarına böyle cevap verdi!

Sosyal medya hesaplarından bu durumu onaylamadığını sık sık belirten Özden, bebeğini kaybetmesinin haberini verirken de Yunus Emre'ye "Aleyna'dan uzak dur" demişti.

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Survivor Yunus Emre’nin eşinden olay paylaşım! Aleyna’dan uzak dur diyen Beria Özden boşanma iddialarına böyle cevap verdi!

BOŞANMA İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Ancak Aleyna-Yunus Emre yakınlığının sürmesinin ardından Beria Özden, Instagram hesabında yer alan "Y.E." yazısını kaldırmıştı.

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Survivor Yunus Emre’nin eşinden olay paylaşım! Aleyna’dan uzak dur diyen Beria Özden boşanma iddialarına böyle cevap verdi!

Beria Özden'den o iddialara ilk yanıt geldi!