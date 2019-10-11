Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan Mehmetçik'e tam destek

Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay Suriye'e Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Mehmetçik'e destek verdi. Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Türk ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na birçok ünlüden destek mesajı geldi. Türk askerinin teröristleri sınırlarımızdan temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verenler arasında Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay da yer aldı. İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlüler ve mesajları...