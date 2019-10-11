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Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan Mehmetçik'e tam destek

Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay Suriye'e Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Mehmetçik'e destek verdi. Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Türk ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na birçok ünlüden destek mesajı geldi. Türk askerinin teröristleri sınırlarımızdan temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verenler arasında Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay da yer aldı. İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlüler ve mesajları...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 14:07
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Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan Mehmetçik'e tam destek

Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay Suriye'e Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Mehmetçik'e destek verdi. Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Türk ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na birçok ünlüden destek mesajı geldi. Türk askerinin teröristleri sınırlarımızdan temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verenler arasında Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay da yer aldı. İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlüler ve mesajları...

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Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan Mehmetçik'e tam destek

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Dileğim, Allah'ım sen güzel ülkemizi, bu güzel ülkenin saf, temiz evlatlarını, Mehmetçik'lerimizi koru! Evlerinde evlat yolu gözleyen anlara ve tüm ülkeye dayanma gücü ve sabır ver"

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Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan Mehmetçik'e tam destek

CÜNEYT ARKIN

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Aslanlarım benim...

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Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan Mehmetçik'e tam destek
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Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan Mehmetçik'e tam destek

MEHMET ALİ ERBİL