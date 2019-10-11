Demet Akalın’dan Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış

"EVİMİ, İŞ YERİMİ BAYRAKLARLA DONATIYORUM"

Demet Akalın, Barış Pınarı Harekatı için yaptığı başka bir paylaşımda ise "Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan şanlı Türk Ordumuza destek olmak için; ben de evimi, iş yerimi ve sosyal medya hesaplarımı bayraklarla donatıyorum! Haydi sen de destekle, Şehitlerimiz için #AsBayrakları" dedi.