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Demet Akalın’dan Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmak için Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na birçok ünlü isimden destek gelirken Demet Akalın'dan da Mehmetçik Vakfı'na anlamlı bir bağış geldi. Askerlere olan desteğini her fırsatta dile getiren Demet Akalın, yarın vereceği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 13:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 14:22
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Demet Akalın’dan Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Barış Pınarı Harekatı'yla alakalı yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

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Demet Akalın’dan Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış

Akalın, son olarak yaptığı paylaşımda yarın vereceği konserin gelirinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu.

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Demet Akalın’dan Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış

"HER TÜRLÜ GÖREVE BENİ YAZIN"

Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, "Yarın ki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü göreve de en başa yazın beni... Devletimizin askerimin her daim yanındayım. Yüce Rabbimden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri. Mehmetçik Vakfı." dedi.

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Demet Akalın’dan Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış

"EVİMİ, İŞ YERİMİ BAYRAKLARLA DONATIYORUM"

Demet Akalın, Barış Pınarı Harekatı için yaptığı başka bir paylaşımda ise "Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan şanlı Türk Ordumuza destek olmak için; ben de evimi, iş yerimi ve sosyal medya hesaplarımı bayraklarla donatıyorum! Haydi sen de destekle, Şehitlerimiz için #AsBayrakları" dedi.

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Demet Akalın’dan Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış

Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınar Harekat��'nın başladığının duyurulmasının ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Türk askerine destek mesajlarını paylaştılar. İşte ünlü isimlerin destek mesajları...