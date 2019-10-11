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Demet Akalın’dan Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış
Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmak için Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na birçok ünlü isimden destek gelirken Demet Akalın'dan da Mehmetçik Vakfı'na anlamlı bir bağış geldi. Askerlere olan desteğini her fırsatta dile getiren Demet Akalın, yarın vereceği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.
Giriş Tarihi: 11.10.2019 13:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 14:22
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