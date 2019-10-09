Oktay Kaynarca ve birçok ünlüden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Oktay Kaynarca ve birçok ünlü Türkiye'nin terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başladığını duyurmasının ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından Türk askerlerine destek mesajlarında bulundular. İşte Oktay Kaynarca ve o ünlülerin mesajları.