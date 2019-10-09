Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman bu akşam var mı, yayın tarihi ne zaman?

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? ATV'de yayınlanacak ve Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak ünlü dizi Diriliş Osman bu akşam var mı? Ünlü dizinin takipçileri Diriliş Osman yayın tarihini merak ediyor. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in Osman Gazi'ye hayat vereceği dizide, Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci ve Osman Gazi'nin mücadelesinin detayları anlatılacak. Oyuncu kadrosuyla izleyenlerini yine ekran başına kilitleyecek Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Dizinin yeni sezon oyuncuları arasında Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Hazal Subaşı, Saruhan Hünel gibi oyuncular da bulunacak. Dizi severlerin merakla beklediği Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusu için heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. İşte yanıtı…

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN YAPIMCISI O TARİHİ DUYURDU - VİDEO